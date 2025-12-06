اهدای ۳۰۰ عنوان کتاب از سوی «محمد بشرا» به حوزه هنری گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشرا، پژوهشگر، شاعر و عکاس پیشکسوت گیلانی، بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب با موضوعات مرتبط با گیلان یا تألیف نویسندگان گیلانی را از کتابخانه شخصی خود به کتابخانه گیلان‌پژوهی حوزه هنری استان اهدا کرد.

بنا بر اعلام حوزه هنری گیلان، بخش قابل توجهی از این آثار برای نخستین بار به گنجینه منابع این کتابخانه افزوده می‌شود.

کتابخانه تخصصی شهید حامد کوچک‌زاده که با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و هنرمندان جوان به منابع مطالعاتی فعالیت می‌کند، تاکنون بیش از چهار هزار عنوان کتاب مرتبط با حوزه گیلان‌پژوهی را گردآوری کرده است.

پیش از این نیز جمعی از فعالان فرهنگی و هنری استان از جمله محمدعلی امیرگل مدیر نشر سپیدرود، زنده‌یاد منصور ایمانی مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، و علیرضا پارسی پیشکسوت عرصه نمایش، مجموعه‌ای از کتاب‌های ارزشمند خود را به این کتابخانه اهدا کرده بودند.