فرسودگی آسفالت برخی جاده های قم؛ زنگ خطر استهلاک خودروها

خبرگزاری مهر، گروه استانها - طی ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۴،، افزون بر ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به استان قم وارد شدهاند که ۱۸ درصد از خودروهای وارده به قم، وسایل نقلیه سنگین بوده است که این آمار نشان از حجم گسترده تردد در محورهای مواصلاتی این استان دارد.
در حوزه حملونقل جادهای طی ششماهه نخست سال حدود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر مسافر توسط ناوگان عمومی در استان جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۱۰ درصد داشته، همچنین نزدیک به ۳ میلیون تن کالا از استان به سایر نقاط حمل شده که رشد ۵ درصدی را نشان میدهد و این حجم استفاده از محورهای زمینی، اهمیت سالم بودن زیرساختهای جادهای را در استان قم دوچندان میکند.
در سالهای اخیر، بخشی از محورهای مواصلاتی استان قم بهویژه جادههای قدیمی و راههای فرعی و روستایی با مشکلاتی نظیر فرسودگی روسازی، کمبود ایمنی و وجود ناهنجاریهای آسفالتی مواجه بودهاند که به گفته رانندگان کیفیت پایین آسفالت، استهلاک خودروهایشان را دو تا سه برابر افزایش داده است.
این شرایط علاوه بر کاهش کیفیت سفر و کندی تردد، خسارتهایی همچون آسیب به سیستم تعلیق خودرو، ترکخوردگی تایرها، اشکال در جلوبندی و حتی افزایش احتمال بروز تصادفات را به همراه داشته است که ازاینرو، بازسازی و بهسازی این مسیرها به یکی از اولویتهای مهم راهداری استان قم تبدیل شده است.
قم پایتخت مذهبی ایران و دروازه مرکزی کشور است اما شریانهای حیاتیاش در برخی محورها زیر بار فرسودگی و ناایمنی، جانِ مسافران و مالِ شهروندان را تهدید میکند. وضعیت نامناسب آسفالت در شماری از محورهای مواصلاتی استان قم، به یک چالش خاموش تبدیل شده که هزینههای سنگینتری بر دوش مردم میگذارد.
فشار مداوم ناشی از جادههای ناهموار عمر خودروها را کاهش میدهد
یکی از رانندگان خودروهای سنگین در گفتگو با مهر گفت: چالهها، ترکخوردگیها و دستاندازهای ناگهانی در جادههایی مانند آزادراه قم-اصفهان (قم-کاشان)، آزادراه قم-سلفچگان به دشمنان درجه اول خودروها تبدیل شدهاند و تقریباً هر ماه باید هزینهای بابت تعمیرات پرداخت کنیم.
حسین ایزدی افزود: برخورد مکرر با چاله و ناهمواری، بهطور مستقیم به جلوبندی شامل فنر، کمکفنر، سیبکها و طبقهای خودرو آسیب میزند و این خرابیها، علاوه بر تحمیل هزینههای گزاف، تعادل خودرو را در سرعتهای بالا کاهش داده و پایداری حرکت آن را به خطر میاندازد.
وی با اشاره به موضوع فرسایش زودهنگام لاستیکها و رینگ در اثر نامناسب بودن جادهها گفت: چالههای عمیق یا لبههای تیز آسفالت کنده شده، میتوانند باعث پنچری، پارگی لاستیک یا حتی تاب برداشتن رینگها شوند و در جادههای پرسرعت، ضربه ناگهانی به لاستیکها ریسک ترکیدن و انحراف خودرو را بهشدت بالا میبرد.
وی ادامه داد: فشار مداوم ناشی از جادههای ناهموار به مجموعهای از قطعات خودرو، از جمله سیستم ترمز، اگزوز و حتی موتور بهخاطر لرزشهای شدید آسیب میرساند و عمر مفید آنها را کاهش میدهد و این یعنی هزینههای نگهداری بالاتر و کاهش ارزش خودرو.
خرابی آسفالت در برخی جادههای قم، تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه یک تهدید جدی برای جان انسانهاست و این وضعیت، بهویژه در محورهای ترانزیتی پرتردد، ممکن است فاجعهای را به بار آورد.
ناهمواری سطح جاده بهخصوص در سرعتهای بالا یا هنگام سبقتگیری، باعث از دست رفتن کنترل راننده میشود و احتمال واژگونی یا تصادفات زنجیرهای را به شدت افزایش میدهد.
در هنگام بارندگی نیز آب جمعشده در چالهها، عمق آنها را پنهان میکند و رانندهای که مسیر را نمیشناسد، ناگهان با ضربهای شدید مواجه شده که میتواند به از دست رفتن فرمان و بروز سانحه بیانجامد.
از سویی دیگر برخی از لکهگیریهای انجامشده، نه تنها مشکل را حل نمیکنند، بلکه با ایجاد اختلاف سطح در جاده، خود به یک دستانداز جدید و خطرناک برای رانندگان تبدیل میشوند که همه این موارد اهمیت وجود زیرساخت جادهای ایمن را دوچندان میکند.
بهسازی محورهای مهم استان قم
محمد حسن کلهری مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اهمیت شبکه راههای قم که محل اتصال ۱۷ استان کشور بوده و سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دستگاه خودرو از آن عبور میکنند، برنامههایی برای ارتقای زیرساختها، افزایش ایمنی و استانداردسازی مسیرها تدوین و اجرا شده و این برنامه شامل پروژههای مختلف بوده و حجم قابل توجهی از عملیات عمرانی در محورهای شهری، برونشهری و روستایی به انجام رسیده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه بهسازی محورهای مهم استان قم وی بیان کرد: طرح بهسازی ۱۲۰ کیلومتر از راههای استان نیز از مهرماه سال جاری آغاز شده و برای این طرح اعتباری بیش از ۱.۳ همت اختصاص یافته و شامل هفت پروژه مهم است که برخی از آنها عبارتاند از بهسازی محور قم–نیزار به طول ۱۸ کیلومتر، محور قم–جعفرآباد به طول ۱۵ کیلومتر، جاده قدیم قم–کاشان به طول ۱۵ کیلومتر، فاز دوم تعریض و بهسازی محور باغیک–تفرش به طول ۱۳ کیلومتر، اجرای ۴۰ کیلومتر روکش حفاظتی است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم افزود: علاوهبر این، دو پروژه مهم دیگر شامل بهسازی آزادراه قم–تهران به طول ۱۲ کیلومتر و تعریض محور ورجان–کهک به طول ۳ کیلومتر نیز از آبانماه آغاز شده است.
کلهری اضافه کرد: از سال گذشته نیز بیش از ۵۰ کارگاه عمرانی در سطح استان فعال بوده که ۳۶ پروژه عملیات زیرساختی را از جمله بهسازی محورهای قدیم سلفچگان–ساوه، راهجرد–سلفچگان و قم–اراک و مقاومسازی پلها، لکهگیری و درزگیری گسترده راهها را دنبال کرده است.
وی بیان گرد: بهسازی جاده قدیم قم کاشان که یکی از محورهای حیاتی استان در حوزه ترددهای ترکیبی و مسیر جایگزین آزادراه محسوب میشود همواره مورد انتظار رانندگان بوده است و پروژه بهسازی جاده قدیم قم کاشان با اجرای تراش آسفالت در بخشهای آسیبدیده، لکهگیری هندسی نقاط دچار فرسایش و اختلال سطح راه، درزگیریهای گسترده با قیر پلیمری و در نهایت اجرای روکش آسفالت در بخشی از مسیر، مجموعه عملیاتی بود که در قالب این طرح صورت گرفت.
اقدامات صورت گرفته در حوزه بهسازی راههای روستایی استان قم
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم گفت: در حوزه راههای روستایی نیز طی سال جاری، پروژههای متعددی شامل روکش آسفالت، تعریض ورودیها، آسفالت حفاظتی، درزگیری و بهسازی محورهای متعدد از جمله کریمآباد–حیدرآباد، باغیک–تفرش، زیزگان–جریکآغاج، ویرج–فردو و… اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
کلهری با اشاره به طرح بهسازی محور ترانزیتی قم - نیزار گفت: این محور یکی از کریدورهای مهم استان در حوزه حمل بار است و به همین دلیل ارتقای ایمنی و صیانت از آن در اولویت ما قرار دارد و طرح بهسازی آن در سه فاز و در مجموع به طول ۳۵ کیلومتر تعریف شده است.
وی افزود: فاز اول به طول ۵ کیلومتر در محدوده روستای طایقان اجرا میشود، فاز دوم از تقاطع سلفچگان – نیزار تا بارگاه امامزاده عبدالله (ع) و به طول ۱۰ کیلومتر است و فاز سوم هم از پل ونارچ تا سهراهی بارگاه خدیجه خاتون ادامه دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم تاکید کرد: راهداری و حملونقل جادهای قم برای رفع مشکلات زیرساختی، بهبود آسفالت، کاهش خسارتهای وارده به خودروها، افزایش ایمنی و ارتقای سطح خدمات سفر در یکی از پرترددترین کریدورهای کشور با وجود شرایط دشوار اقلیمی و حجم بالای تردد همه توان و تلاش خود را به کار خواهد بست.
بزرگراه قم- جعفرآباد یکی از محورهای مهم و کریدوری استان قم با استان مرکزی است و از سویی دیگر راه دسترسی شهرستان جعفرآباد و توابع آن به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی و دامداری استان است که وضعیت آسفالت این محور یکی از دغدغههای مردم این منطقه بوده است.
تردد انواع ماشین آلات نیمه سنگین، سبک، ادوات کشاورزی در طول این بزرگراه ضرورت ارتقا و بهسازی آن را دوچندان نموده و در همین راستا شاهد اجرای طرحهای عمران جادهای بزرگی در طول راههای این شهرستان بودهایم.
مسعود زوارزاده رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان جعفرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: منطقه جعفرآباد بهواسطه شرایط جغرافیایی و برخورداری از ظرفیتهای قابلتوجه باغی، سهم مهمی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی استان قم دارد و به همین دلیل مسیرهای ارتباطی آن همواره تحت فشار تردد قرار میگیرد.
وی محورهای قاهان را از مقاصد پرتردد گردشگری و تفریحی عنوان کرد و افزود: افزایش سفرها بهویژه در زمان تعطیلات، ضرورت توسعه، نگهداشت و ایمنسازی راههای این بخش را دوچندان کرده است؛ ازاینرو اداره کل راهداری استان اجرای طرحهای بهسازی شامل روکش آسفالت، تعریض، لکهگیری و اقدامات تکمیلی را در طول سال دنبال میکند و طرح اصلاح قوسها با هدف رفع هفت نقطه مستعد حادثه به طول یکونیم کیلومتر و با شعاع قوس ۳۰ متر به مرحله بهرهبرداری رسیده است
با وجود همه اقدامات صورت گرفته از سوی راهداری و حمل و نقل جادهای استان در محورهای مواصلاتی قم، اما همچنان در برخی از راهها شاهد نواقصی به خصوص در زمینه کیفیت نامناسب آسفالت و غیر استاندارد بودن آن هستیم که این امر سبب بروز مشکلاتی برای رانندگان شده است که رصد مداوم و رفع و اصلاح مشکلات یاد شده از سوی نهادهای مسئول حداقل انتظاری است که مردم از مسئولان امر دارند.
