جهش تقاضای متانول صنعتی در خاورمیانه؛ گزارش تازه مؤسسات بین المللی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گزارش‌های تازه مؤسسات بین المللی نشان می‌دهد که تقاضا برای متانول صنعتی در منطقه خاورمیانه طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. تحلیل‌گران بازار پتروشیمی اعلام کرده‌اند که خاورمیانه به عنوان یکی از کانون‌های اصلی عرضه متانول در جهان، اکنون با افزایش قابل توجه مصرف داخلی و صادرات این محصول مواجه است. این جهش تقاضا که فراتر از پیش‌بینی های قبلی رخ داده، ناشی از توسعه صنایع پایین‌دستی، نیاز فزاینده به سوخت‌های پاک و رشد سرمایه‌گذاری های پتروشیمی در کشورهای منطقه عنوان می‌شود.

عوامل افزایش تقاضای متانول در منطقه

کارشناسان صنعت پتروشیمی معتقدند چند عامل کلیدی در رشد تقاضای متانول خاورمیانه نقش داشته است. نخست، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی مانند تولید الفین‌ها (از مسیر متانول به الفین) و رزین ها موجب شده مصرف متانول به عنوان خوراک این واحدها افزایش یابد. همچنین گرایش جهانی به سوخت‌های جایگزین و پاک‌تر نظیر متانول در حمل و نقل (به ویژه سوخت کشتی‌ها) تقاضای جدیدی برای متانول ایجاد کرده که بخشی از آن توسط تولیدکنندگان خاورمیانه تأمین می‌شود. مجموع این عوامل در کنار قیمت رقابتی متانول تولیدی منطقه، خاورمیانه را به موتور محرک رشد تقاضای جهانی متانول تبدیل کرده است.

سرمایه گذاری‌های جدید و افزایش تولید در خاورمیانه

در پی جهش تقاضای منطقه‌ای و جهانی، کشورهای خاورمیانه طی دهه اخیر سرمایه‌گذاری های عظیمی را برای افزایش ظرفیت تولید متانول صنعتی آغاز کرده‌اند. گزارش‌های بین المللی حاکی است که ظرفیت تولید جهانی متانول تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۵٪ رشد خواهد کرد و بخش عمده‌ای از این افزایش ظرفیت مربوط به طرح‌های توسعه‌ای در خاورمیانه است. دولت‌ها و شرکت‌های پتروشیمی منطقه با بهره گیری از مزیت دسترسی به گاز طبیعی ارزان، در حال احداث واحدهای جدید متانول هستند. برای مثال، ایران در سال های اخیر چندین طرح بزرگ متانول را راه‌اندازی کرده و ظرفیت اسمی تولید متانول خود را به بیش از ۱۵ میلیون تن در سال رسانده است. سایر کشورهای منطقه نیز طرح‌های جدیدی برای افزایش تولید متانول اجرا کرده‌اند. طبق برآوردها، خاورمیانه تا چند سال آینده یکی از بالاترین نرخ‌های رشد تولید متانول در جهان را خواهد داشت که پاسخی مستقیم به نیاز رو به تزاید بازار است.

سهم ایران در بازار متانول خاورمیانه

ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان متانول خاورمیانه و جهان، نقش مهمی در تأمین تقاضای منطقه‌ای ایفا می‌کند. ظرفیت فعلی تولید متانول ایران حدود ۱۶ میلیون تن در سال برآورد می‌شود که این کشور را در زمره برترین تولیدکنندگان جهانی قرار داده است. وجود مجتمع‌های پتروشیمی متعدد از جمله زاگرس، شیراز، خارگ، فن آوران و کاوه باعث شده ایران سهم چشمگیری در عرضه متانول داشته باشد. بخش عمده‌ای از تولید متانول ایران به بازارهای صادراتی (خصوصاً کشورهای آسیایی مانند چین و هند) ارسال می‌شود. در سال های اخیر، چین و هند به عنوان بزرگ‌ترین خریداران متانول ایران میلیون‌ها تن از این محصول را سالانه وارد کرده‌اند که نشان دهنده اهمیت ایران در زنجیره تأمین متانول است. با این حال، مصرف داخلی متانول در ایران نسبتاً محدود بوده و کمتر از یک میلیون تن در سال گزارش شده است. لذا بخش اعظم تولید برای صادرات اختصاص می‌یابد. برنامه ریزی ها حاکی از آن است که ایران قصد دارد با بهره برداری از طرح‌های جدید، ظرفیت تولید متانول خود را تا پایان دهه جاری به میزان قابل توجهی افزایش دهد و همچنان پیشتاز عرضه این محصول در منطقه بماند.

خرید متانول صنعتی، نکات مهم برای خریداران

خرید متانول صنعتی نیازمند توجه به چند نکته اساسی برای اطمینان از کیفیت محصول و تأمین ایمن آن است:

خلوص و کیفیت محصول: اطمینان یابید متانول خریداری شده خلوص بالای ۹۹٪ داشته و از منابع پتروشیمی معتبر (مانند مجتمع‌های بزرگ تولیدی منطقه) تأمین شده باشد. متانول با درجه خلوص بالا برای اکثر کاربردهای صنعتی ضروری است.

بسته بندی و حمل و نقل مطمئن: متانول یک ماده قابل اشتعال و فرار است. بنابراین بسته بندی استاندارد (در مخازن ویژه یا بشکه‌های ۲۲۰ لیتری پلمب شده) و حمل و نقل ایمن آن دور از حرارت و جرقه ضروری است. هنگام خرید متانول در حجم بالا، به امکانات لجستیکی تأمین‌کننده نیز توجه کنید.

گواهی آنالیز و استانداردها: از فروشنده درخواست گواهی آنالیز (Certificate of Analysis) کنید تا از کیفیت و ترکیب محموله مطمئن شوید. همچنین مطابقت متانول عرضه شده با استانداردهای ملی و بین المللی را بررسی نمایید.

اعتبار تأمین‌کننده: متانول را از شرکت‌ها و بازرگانان خوش نام خریداری کنید. عرضه کننده معتبر ضمن تحویل به موقع سفارشات، در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی پاسخ گویی و پشتیبانی لازم را فراهم خواهد کرد.

رعایت موارد فوق به خریداران کمک می‌کند تا در فضای پررونق کنونی بازار متانول، ضمن تأمین نیاز خود، از ریسک‌های کیفی و ایمنی نیز مصون بمانند.

شرکت صنایع متانول ایران، پیشتاز در تأمین متانول کشور

شرکت صنایع متانول ایران در سال ۱۳۸۸ تأسیس شده و از بزرگ‌ترین و معتبرترین مراکز تأمین متانول صنعتی ایران است. این شرکت با بهره گیری از شبکه گسترده تأمین و توزیع، دانش فنی روز و رویکرد مشتری مدار، توانسته است نیاز طیف وسیعی از صنایع را به متانول با کیفیت بالا و خلوص تضمین شده تأمین کند. حوزه فعالیت شرکت صنایع متانول ایران صرفاً به بازار داخلی محدود نبوده و بخش قابل توجهی از محصولات آن به سایر کشورهای منطقه صادر می‌شود. تجربه موفق این مجموعه در انجام تشریفات گمرکی، حمل و نقل تخصصی و بسته بندی ایمن، شرکت صنایع متانول ایران را به شریکی قابل اعتماد برای بسیاری از صنایع تبدیل کرده است. صنایعی مانند تولید رزین و رنگ، ضدیخ، سوخت‌های زیستی، داروسازی و پتروشیمی از جمله مشتریان عمده متانول عرضه شده توسط این شرکت هستند. پایبندی به اصول مشتری مداری و تحویل به موقع موجب شده نام شرکت صنایع متانول ایران به انتخاب اول بسیاری از خریداران و صنعتگران حوزه متانول بدل شود.

فروش متانول در خاورمیانه، فرصت‌ها و چالش‌ها

فروش متانول در خاورمیانه با سرعت چشمگیری در حال رشد بوده و این رونق علاوه بر منافع اقتصادی برای تولیدکنندگان، چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. افزایش سریع فروش متانول در بازار منطقه‌ای موجب رقابت شدیدتر میان تأمین کنندگان شده است. به طوری که شرکت‌های مختلف برای جذب مشتریان و عقد قراردادهای بلند مدت قیمت‌های جذابی ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، رشد تقاضا فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین ایجاد کرده و ضرورت توسعه زیرساخت‌های لجستیکی (مانند مخازن ذخیره سازی بندری و ناوگان حمل و نقل تخصصی) را افزایش داده است.

با این حال، چشم انداز کلی بازار متانول در خاورمیانه روشن ارزیابی می‌شود. تقاضای رو به رشد جهانی، به ویژه از سوی آسیای جنوب شرقی، تضمین‌کننده بازار صادراتی پایدار برای تولیدات خاورمیانه است. همچنین طرح‌های توسعه پتروشیمی در کشورهای منطقه، مصرف داخلی متانول را در بلندمدت افزایش خواهد داد. در مجموع، ترکیب ظرفیت بالای تولید و فروش متانول فزاینده در خاورمیانه، این منطقه را به بازیگری تعیین‌کننده در بازار جهانی متانول بدل کرده است.

