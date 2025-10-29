۴۵ هزار نفر در گناوه تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند

حیدر نیکونژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سی و یکمین سالگرد تصویب قانون بیمه همگانی و تأسیس سازمان بیمه سلامت ایران، با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه‌های مختلف پرداخت.

سرپرست بیمه سلامت شهرستان گناوه با اشاره به گستره پوشش بیمه سلامت در کشور اظهار کرد: امروز بیش از ۴۷۷ هزار نفر در استان بوشهر و حدود ۴۵ هزار نفر در شهرستان گناوه تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی با بیان اینکه بیمه پایه سلامت به‌صورت رایگان برای ساکنان مناطق عشایری، روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت ارائه می‌شود، افزود: این خدمات شامل تیم سلامت متشکل از پزشک، دندانپزشک، روان‌شناس، کارشناس تغذیه، ماما، داروخانه و آزمایشگاه است که مردم این مناطق بدون پرداخت هزینه از آنها بهره‌مند می‌شوند.

سرپرست بیمه سلامت گناوه همچنین از پوشش بیمه‌ای دهک‌های کم‌درآمد شهری خبر داد و گفت: پنج دهک نخست درآمدی از بیمه درمان رایگان برخوردارند و دهک‌های شش تا نه نیز از تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصدی در پرداخت حق بیمه بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به تحول دیجیتال در خدمات بیمه‌ای اظهار کرد: اکنون صدور و تمدید بیمه‌نامه‌ها به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود و مردم می‌توانند از طریق اپلیکیشن «بیمه سلامت من» و سامانه شهروندی، سوابق درمانی و بیمه‌ای خود را مشاهده و پیگیری کنند.

بهره مندی ۱۲۵۰ بیمار از خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در شهرستان گناوه

نیکونژاد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بیماران خاص و صعب‌العلاج را از رسالت‌های اصلی این سازمان دانست و گفت: با راه‌اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، بیش از ۱۳۰ گروه بیماری تحت پوشش قرار گرفته‌اند که در شهرستان گناوه حدود هزار و ۲۵۰ بیمار از خدمات این صندوق بهره‌مند هستند و بیماری‌های دیابت، فشارخون بالا، سرطان، دیالیز و ام‌اس (MS) بیشترین تعداد بیماران خاص استان بوشهر را شامل می‌شود

وی ادامه داد: بیمه‌شدگان خاص و صعب‌العلاج علاوه بر استفاده از خدمات تعریف‌شده در سامانه‌های الکترونیکی، در صورت دریافت خدمات از مراکز غیر طرف قرارداد، می‌توانند تا سقف ۸۵ میلیون تومان از هزینه‌های درمانی خود را دریافت کنند، این سقف در سال گذشته ۷۰ میلیون تومان بود که امسال افزایش یافته است.

سرپرست بیمه سلامت گناوه همچنین از تحت پوشش قرار گرفتن هزینه‌های رادیوتراپی بیماران سرطانی و رایگان شدن آزمایش‌های ژنتیک برای بیماران خاص و صعب‌العلاج خبر داد.

وی تصریح کرد: بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز از بیمه درمان رایگان و پوشش کامل هزینه‌های بستری برخوردار هستند.

نیکونژاد در ادامه به خدمات توان‌بخشی اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه‌ای خدمات توان‌بخشی برای کودکان اوتیسم و معلولان شامل فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی از برنامه‌های مهم بیمه سلامت است که در این طرح، ۷۰ درصد تعرفه در بخش دولتی و خصوصی توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود و در صورت حمایت سازمان بهزیستی، خدمات به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های ارزشمند بیمه سلامت، رایگان شدن خدمات تشخیصی و درمانی برای گروه سنی زیر ۷ سال (به‌جز داروی سرپایی) در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی استان است که در راستای حمایت از سلامت کودکان اجرا می‌شود.