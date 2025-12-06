  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

سرهنگ حدادی: ۷۴ محکوم متواری در گیلان دستگیر شدند

رشت- رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۷۴ نفر از محکومان متواری در طرح عملیاتی یک روزه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حدادی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها، هدف از اجرای طرح‌های انتظامی را افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه عنوان کرد و اظهار کرد: مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت تلاش می‌کند.

وی در ادامه گفت: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی یک روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان از شناسایی و دستگیری ۷۴ محکوم متواری طی عملیات‌های جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه بیان داشت: اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقا امنیت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

