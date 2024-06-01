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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۰۸

رییس پلیس آگاهی گیلان:

۶۲ محکوم متواری در گیلان دستگیر شدند

۶۲ محکوم متواری در گیلان دستگیر شدند

رشت- رییس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۶۲ نفر از محکومان متواری در طرح عملیاتی یک روزه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حدادی هدف از اجرای طرح‌های انتظامی را افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه عنوان کرد و اظهار کرد: مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت تلاش می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی یک روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد، از شناسایی و دستگیری ۶۲ محکوم متواری طی عملیات‌های جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان در پایان با تاکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه، بیان‌داشت: اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقا امنیت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6124978

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