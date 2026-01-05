  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

کلاری: وفاق مدیران، مسیر ارتقای تعلیم و تربیت را هموار می‌کند

کلاری: وفاق مدیران، مسیر ارتقای تعلیم و تربیت را هموار می‌کند

شیراز- مدیرکل آموزش‌ و پرورش فارس گفت: وفاق و همکاری مدیران می‌تواند مسیر ارتقا و توسعه تعلیم و تربیت در استان را هموارتر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی جمعی از مدیران‌کل ادوار گذشته آموزش‌وپرورش استان فارس، به بررسی وضعیت کنونی این نهاد در استان پرداخت و اظهار کرد: وفاق و همراهی میان مدیران، گنجینه‌ای ارزشمند برای هر مجموعه‌ای به شمار می‌رود و می‌تواند مسیر ارتقا و توسعه تعلیم و تربیت در استان را هموارتر کند.

وی با اشاره به تحولات علمی و فناوری، تأکید کرد که این تغییرات باعث تغییر مداوم در ابزارها، محتوا و شیوه‌های آموزشی شده است و همین امر حساسیت مأموریت آموزش‌وپرورش را نسبت به گذشته دوچندان کرده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس افزود: از ابتدای مسئولیت خود، توجه به اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین را به‌عنوان قانون اساسی آموزش و پرورش در اولویت قرار داده‌ایم.

کلاری در ادامه به برخی چالش‌ها و دغدغه‌های مدیران ادوار مختلف اشاره کرد و گفت: در مسیر اجرای این سند، پرسش‌هایی مطرح بوده است، از جمله اینکه آیا طرح‌های ابلاغی قابلیت سنجش دارند و آیا شش ساحت تربیتی را به طور کامل پوشش می‌دهند.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این راستا، افزود: موضوع «تربیت هوشمند» با مشارکت کارشناسان خبره استان در دستور کار قرار گرفت و این برنامه با استقبال مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش همراه شد. همچنین نرم‌افزارهای مرتبط با آن نیز طراحی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین به افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی در میان دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: برنامه ملی «نماد» با جدیت در استان در حال اجراست، اما موفقیت این برنامه نیازمند مشارکت و حمایت همه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان انتظار داشت نتایج آن در کوتاه‌مدت نمایان شود.

