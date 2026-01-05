به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی جمعی از مدیران‌کل ادوار گذشته آموزش‌وپرورش استان فارس، به بررسی وضعیت کنونی این نهاد در استان پرداخت و اظهار کرد: وفاق و همراهی میان مدیران، گنجینه‌ای ارزشمند برای هر مجموعه‌ای به شمار می‌رود و می‌تواند مسیر ارتقا و توسعه تعلیم و تربیت در استان را هموارتر کند.

وی با اشاره به تحولات علمی و فناوری، تأکید کرد که این تغییرات باعث تغییر مداوم در ابزارها، محتوا و شیوه‌های آموزشی شده است و همین امر حساسیت مأموریت آموزش‌وپرورش را نسبت به گذشته دوچندان کرده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس افزود: از ابتدای مسئولیت خود، توجه به اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین را به‌عنوان قانون اساسی آموزش و پرورش در اولویت قرار داده‌ایم.

کلاری در ادامه به برخی چالش‌ها و دغدغه‌های مدیران ادوار مختلف اشاره کرد و گفت: در مسیر اجرای این سند، پرسش‌هایی مطرح بوده است، از جمله اینکه آیا طرح‌های ابلاغی قابلیت سنجش دارند و آیا شش ساحت تربیتی را به طور کامل پوشش می‌دهند.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این راستا، افزود: موضوع «تربیت هوشمند» با مشارکت کارشناسان خبره استان در دستور کار قرار گرفت و این برنامه با استقبال مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش همراه شد. همچنین نرم‌افزارهای مرتبط با آن نیز طراحی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین به افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی در میان دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: برنامه ملی «نماد» با جدیت در استان در حال اجراست، اما موفقیت این برنامه نیازمند مشارکت و حمایت همه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان انتظار داشت نتایج آن در کوتاه‌مدت نمایان شود.