۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۹

گودرزی: ۵۰۰ عنوان برنامه در هفته تکریم مقام زن در مرکزی برگزار می‌شود

اراک- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مرکزی از برنامه‌ریزی گسترده و اجرای ۵۰۰ عنوان برنامه همزمان‌ با بزرگداشت هفته تکریم مقام زن و مادر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا گودرزی در نشست هماهنگی این مناسبت با اشاره به شعار محوری «بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت و الگوی مقاومت» گفت: حدود ۵۰۰ برنامه در سطح استان مرکزی و در حسینیه‌ها، مساجد و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی همچنین از اجرای ۲۵۰ برنامه در شهر اراک خبر داد و گفت: مهم‌ترین برنامه، همایش الگوهای قرآنی از خانواده‌های ایثارگران و شهدا است که ۱۹ آذرماه در استانداری و با حضور فرزند شهید آیت‌الله رئیسی برگزار می‌شود.

گودرزی افزود: در این مراسم از حدود ۱۵ خانواده ایثارگر و شهید تجلیل خواهد شد و امیدواریم بتوان با تبیین معارف فاطمی الگوی مناسبی برای بانوان ایرانی ارائه دهیم.

