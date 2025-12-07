تخریب جدید و ریزشی در پل محمدحسن خان بابل گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی با اشاره به گزارشهای منتشر شده درباره آسیبهای تازه در پل تاریخی محمدحسنخان شهرستان بابل که موجب نگرانی شهروندان شده است، گفت: تا این لحظه هیچگونه تخریب جدید یا ریزش تازهای در این سازه تاریخی مشاهده نشده و پل تحت رصد دقیق تیمهای فنی قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، اظهار کرد: ارزیابیهای میدانی نشان میدهد تغییرات مطرحشده مربوط به آسیبهای گذشته بوده و وضعیت فعلی پل از نظر پایداری با مشکل فوری مواجه نیست.
وی با اشاره به برداشته شدن غیرقانونی موانع فلزی زیر پل بدون هماهنگی با دستگاههای متولی افزود: این اقدام خارج از چارچوب مقرر انجام شده و موضوع اکنون در دست پیگیری و برخورد قانونی قرار دارد.
ایزدی تصریح کرد: در بازدیدهای اخیر هیچ ترک تازه یا نشانهای از گسترش ترکهای قدیمی مشاهده نشده و تمام آسیبهای شناخته شده ثبت، مدیریت و بهطور مستمر پایش میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران با اشاره به برگزاری جلسات ویژه در هفته جاری برای بررسی مدیریت تردد، حفاظت از پل و تعیین تکلیف وضعیت زیرگذر اعلام کرد: تصمیمات عملیاتی برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی و ارتقای سطح حفاظت بزودی اعلام و اجرایی خواهد شد.
