به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند ظهر یکشنبه در شصتوچهارمین جلسه سازگاری با کمآبی استان همدان با اشاره به ثبت تنها ۲ میلیمتر بارش در ۷۵ روز گذشته اظهار کرد: میانگین بارش در مدت مشابه سال گذشته ۵۱ میلیمتر و در بلندمدت حدود ۸۱ میلیمتر بوده و آنچه امسال تجربه میکنیم، کمبارشی بیسابقه در نیم قرن اخیر است.
وی با بیان اینکه تاکنون باید بیش از ۲۰ درصد بارشهای سال آبی جاری محقق میشد، افزود: در حالی که تنها حدود ۲ میلیمتر بارش رخ داده، انتظار جبران کسری بارش پاییز وجود ندارد و کاهش ۹۵ درصدی نسبت به سال گذشته و ۹۸ درصدی نسبت به بلندمدت، شرایط استان را بسیار شکننده کرده است.
اخلاصمند کاهش شدید روانآبها را نگرانکننده دانست و گفت: ذخیره سد اکباتان به ۱۰ میلیون مترمکعب رسیده و با توجه به نبود منبع جدید تأمین آب شرب، تنها راه، مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان عنوان کرد: کاهش بارشها آبدهی چاهها، ورودی سدها و تغذیه آبخوانها را به حداقل رسانده و ورودی سد اکباتان که سال گذشته در چنین روزی بیش از ۳۰۰ لیتر در ثانیه بود، اکنون به کمتر از ۱۲۰ لیتر در ثانیه رسیده است.
اخلاصمند با هشدار نسبت به سرانه بالای مصرف آب شرب در همدان افزود: اگر روند بارش و مصرف اصلاح نشود، تأمین آب شرب با چالش جدی روبهرو خواهد شد. نمیتوان در تولید محصولات پرآببر رتبهدار بود و همزمان در تأمین شرب با مشکل مواجه شد.
وی از انسداد ۳۱۲ حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای سال آبی با صرفهجویی ۴ میلیون مترمکعبی خبر داد و افزود: در سال جاری ۳۵۷ دستگاه کنتور هوشمند روی چاههای مجاز نصب شده است.
در ادامه، امیررضا یوسفیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان، سد اکباتان را ذخیره استراتژیک تأمین آب شهر دانست و گفت: طبق دستورالعمل وزارت نیرو، تراز سد نباید کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب باشد، اما اکنون به علت مصرف، حجم مخزن به ۱۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: در این شرایط یخآب و اقدامات مشابه هیچ توجیهی ندارد و با افرادی که بندهای بالادست سد را تخریب و ورودی روانآب را مختل کنند، برخورد قاطع خواهد شد.
یوسفیان با اشاره به اینکه آب رودخانهها در فصل غیرزراعی باید به مصرف شرب برسد، افزود: جلسات شورای سازگاری با کمآبی هفتگی برگزار میشود و تصمیمات بسته به شرایط اتخاذ خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار همدان همچنین خواستار تأمین فوری اعتبارات حفر و تجهیز چاههای پدافندی شد و گفت: امیدواریم در روزهای آینده شاهد بارش باشیم، هرچند کسری پاییز قابل جبران نیست.
فرهاد بختیاریفر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز با اشاره به برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: انشعاب ۱۰۰ مشترک بدمصرف قطع شده و برای ۳ هزار مشترک دیگر اخطاریه صادر شده است. در صورت تداوم مصرف بالا، انشعاب این افراد نیز قطع خواهد شد.
