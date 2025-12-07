کاهش ریسک تولید با پوشش بیمه؛ آگاه سازی کشاورزان سمنانی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بیمه شهرستان سمنان و میزبانی جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیمه کشاورزی راهی برای کاهش ریسک در تولید است، ابراز داشت: این مهم میطلبد تا اطلاعات لازم در اختیار بهره برداران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه به این منظور دوره آموزشی بیمه محصولات زراعی و دامی در سمنان برگزار میشود، افزود: این اقدام میتواند به افزایش سطح آگاهی فعالان بخش کشاورزی و دامپروری کمک کند.
رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه دیگر برنامه پیش رو نصب و توزیع بروشور و بنر است، ابراز داشت: این اقدام اطلاعاتی نظیر تعرفهها و تعهدات بیمهای را در اختیار کاربران قرار خواهد داد.
کاظمی با بیان اینکه کارشناسان مرکز حومه جهاد و واحدهای تخصصی امور دام و تولیدات گیاهی به صورت مستقیم به این عرصه ورود میکنند، تصریح کرد: آگاه سازی بهره برداران برای بیمه دام و محصولات زراعی در دستور کار است.
وی با بیان اینکه توسعه پوشش بیمهای بخش کشاورزی ضریب امنیت اقتصادی فعالان این بخش را ارتقا می بخشد، افزود: این اقدام در هنگام بحران کمک کننده بهره برداران خواهد بود.
