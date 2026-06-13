به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی سمنان در فرمانداری اعلام کرد: مسائل حوزه کشاورزی باید بهصورت دقیق، کارشناسی و مبتنی بر دادههای واقعی بررسی شود تا از بروز خسارت به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات مطرحشده در زمینه سامانههای پایش و امکانسنجی محصولات کشاورزی افزود: لازم است دستگاههای تخصصی از جمله هواشناسی و بیمه کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل دادهها و نصب تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند تا کشاورزان بر اساس اطلاعات دقیق تصمیمگیری کنند.
فرماندار سمنان با اشاره به خسارات ناشی از شرایط اقلیمی و تغییر الگوی کشت در برخی مناطق بیان کرد: بهرهبرداران بخش کشاورزی نباید در نتیجه نواقص اطلاعاتی متحمل زیان شوند و اصلاح فرآیندهای پشتیبانی در این حوزه ضروری است.
صمیمیان در ادامه با اشاره به نحوه محاسبه تعرفههای آب در بخش صنایع وابسته به کشاورزی گفت: واحدهایی مانند دامداری، گلخانه و مرغداری که در زنجیره تولید کشاورزی فعالیت دارند، لازم است در چارچوب فعالیتهای کشاورزی دیده شوند و اصلاح تعرفهها با هدف حمایت از تولید در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی اظهار داشت: برنامهریزی خاموشیها باید بهگونهای باشد که کمترین آسیب به تولیدکنندگان وارد شود و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی در واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار سمنان همچنین با اشاره به ظرفیتهای حوزه شیلات و استخرهای پرورش ماهی در شهرستان افزود: استفاده بهینه از زیرساختهای موجود، آموزش بهرهبرداران و تقویت زنجیره توزیع و فروش محصولات دامی و پروتئینی از ضرورتهای توسعه این بخش است.
صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعات مرتبط با بازار و زنجیره تأمین کالاهای کشاورزی بیان کرد: ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصولات و تقویت شبکه توزیع میتواند نقش مؤثری در تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده داشته باشد.
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