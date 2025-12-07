خشکسالی های چندین ساله روند بیابان زایی در فهرج را تشدید کرده است

رضا محمدزاده، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه خشکسالیهای اخیر روند بیابانزایی در شهرستان فهرج را تشدید و موجب تهدیدات زیست محیطی شده است، مسئولان نسبت به تأمین اعتبار بیابانزدایی از محل اعتبارات ملی اقدام کنند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای بیابانزدایی در سالهای اخیر افزود: طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در راستای اجرای پروژههای بیابانزدایی سه هزار و ۵۰ هکتار از اراضی فهرج با اعتباری بالغ بر ۴۴۴ میلیارد تومان مالچ پاشی شده است.
وی گفت: در سال جاری با پیگیریهای صورت گرفته از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، فرمانداری و اداره منابع طبیعی فهرج، به منظور اجرای پروژههای بیابان زدایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان نسبت به اجرای پروژههای نهال کاری اقدامات خوبی صورت گرفته و اجرای دو پروژه ۵۰ هکتاری نهال کاری در دست اقدام است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فهرج در ادامه گفت: با پیگیریهای صورت گرفته از محل اعتبارات ملی بخش محرومیت مبلغ خوبی برای اجرای پروژههای بیابان زدایی در فهرج در نظر گرفته شده است.
محمدزاده، افزود: به منظور اجرای پروژههای مالچ پاشی با پیگیریهای مجدانه از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، فرمانداری فهرج و اداره منابع طبیعی فهرج ۴ الی ۵ هزار هکتار از عرصههای شنی جهت مالچ پاشی پیشنهاد داده شده و منتظر اعلام سازمان منابع طبیعی میباشیم.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فهرج افزود: طرحهای بیابانزدایی با حفظ محیط زیست و پوشش گیاهی منطقه تأثیر حیاتی بر زیست اهالی منطقه دارند و از شکل گیری کانونهای ریزگرد و آسیب به زندگی اهالی جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پروژههای مالچ پاشی در سطح ۴ الی ۵ هزار هکتار مورد درخواست میباشد، انتظار میرود از سوی مسئولین ملی و استانی اعتبارات لازم تخصیص داده شود.
گفتنی است شهرستان فهرج در شرق استان کرمان واقع شده است و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و کویری بودن، همواره در معرض طوفانهای شدید شن و ریز گردهاست که این وضعیت سالانه خسارات زیادی به مزارع کشاورزی و منازل مسکونی وارد میکند.
