کرمان در مسیر پیشگیری از سیل؛ تمرکز بر آبخیزداری در جنوب و شرق استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری، ظهر شنبه در جلسه ساماندهی و ترمیم سیل بندهای مناطق سیلابی استان کرمان اظهار داشت: با توجه به بحران‌ خیزی مناطق شمال و جنوب استان، اقدامات آبخیزداری، ترمیم و احداث سیلبندها باید در پنج شهرستان بافت، رودبار جنوب، جازموریان، قلعه‌گنج و فاریاب آغاز شود.

وی با بیان اینکه این شهرستان‌ها اولویت استان کرمان در حوزه آبخیزداری و بررسی سیل بندها هستند، افزود: اجرای طرح‌ها با محوریت اداره کل مدیریت بحران استان کرمان انجام و طرح‌های مطالعاتی دستگاه‌های مربوطه به این اداره کل ارجاع می‌شود تا روند اجرا و پاسخگویی مشخص باشد.

ذاکری، لایروبی رودخانه‌های مسیر سیلاب و آبراه‌های ورودی شهرها را از وظایف شرکت آب منطقه‌ای دانست و گفت: مدیریت رودخانه‌های داخل شهر بر عهده شهرداری‌هاست و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بحران سیل باید توسط اداره کل مدیریت بحران استان کرمان انجام و ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه فرمانداران باید حداکثر اعتبارات کمیته‌های برنامه‌ریزی را برای دفع آب‌های سطحی و جلوگیری از ورود سیلاب اختصاص دهندافزود: به میزان تخصیص اعتبارات شهرستانی، منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای سه برابر آن را تامین و هزینه خواهند کرد.

معاون عمرانی استاندار کرمان تامین منابع آبخیزداری و ترمیم سیل بندها را از محل ماده ۴۲ شهرداری‌ها، اعتبارات مدیریت بحران، اعتبارات شهرستانی و تعهد دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد و گفت: برای مهار ورود آب به مناطق سیلابی، احداث سیلبندهای سنگ و سیمان در دستور کار قرار دارد.