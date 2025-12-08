به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقهای القدس العربی، ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد روز دوشنبه در واشنگتن با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، دیدار خواهد کرد و این دیدار در چارچوب تلاشهای فشرده دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین انجام میشود.
این نخستین سفر کوپر به پایتخت آمریکا از زمان تصدی سمتش در سپتامبر گذشته است. این سفر درحالی است که کر استارمر نخستوزیر انگلیس در لندن میزبان رؤسای اوکراین، فرانسه و آلمان خواهد بود.
این دیدار پس از چند روز گفتوگو میان مسئولان اوکراینی و آمریکایی در میامی درباره طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ اوکراین صورت میگیرد؛ جنگی که خونبارترین درگیری در اروپا طی هشت دهه اخیر توصیف شده است.
وزارت خارجه انگلیس در بیانیهای تأکید کرد: لندن و واشنگتن بر تعهد خود برای دستیابی به توافق صلح در اوکراین تأکید خواهند کرد.
گفتوگوهای دو طرف همچنین بر وضعیت غزه متمرکز خواهد بود و شامل بررسی شرایط برای حفظ آتشبس و پیشبرد طرح صلح است.
توافق آتشبس و تبادل اسرا در غزه که با حمایت آمریکا در اکتبر گذشته اجرایی شد، تاکنون با شهادت بیش از ۳۵۰ فلسطینی و کشته شدن سه سرباز صهیونیست همراه بوده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل، روز یکشنبه گفت انتظار دارد بهزودی وارد مرحله دوم توافق آتشبس شود و قرار است در همین ماه با رئیسجمهور ترامپ دیدار کند.
وزارت خارجه انگلیس همچنین اعلام کرد کوپر در واشنگتن درباره بحران سودان نیز گفتوگو خواهد کرد و بر ضرورت فشار بر طرفهای درگیر برای پذیرش آتشبس انسانی و جلوگیری از فجایع و تضمین دسترسی کمکهای بشردوستانه تأکید خواهد کرد.
