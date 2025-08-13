استقبال هافبک ملی پوش از دیدار تدارکاتی با روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است در ماه مهر و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی روسیه برود.

محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی تیم فوتبال دیناموماخاچ قلعه در گفتگو با «Match TV» روسیه اظهار داشت: فکر می‌کنم دیدار با تیم ملی روسیه برای تیم ملی ایران بسیار مفید خواهد بود. مطمئنم که بازی خوبی از آب درمی‌آید و خوشحالم که چنین دیداری برگزار می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازی با روسیه به آماده‌سازی ایران برای جام جهانی کمک می‌کند، افزود: فکر می‌کنم بله. تیم ملی روسیه بازیکنان بسیار خوبی دارد و رقیب مناسبی در جریان آماده‌سازی برای جام جهانی است.

در حال حاضر، تیم ملی ایران در رده ۲۰ رنکینگ فیفا قرار دارد و تیم ملی روسیه جایگاه ۳۵ را در اختیار دارد.

لازم به ذکر است که تیم دیناموماخاچ قلعه در رقابت‌های جام حذفی روسیه شامگاه سه شنبه ۲۱ مرداد رو در روی اسپارتاک مسکو رفت که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید اما در ضربات پنالتی تیم دینامو موفق شد حریف خود را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد و راهی مرحله بعدی این مسابقات شود. حسین نژاد در این بازی از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و تا دقیقه ۶۲ بازی کرد.