به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداحمد رهنمایی صبح دوشنبه در نشست علمی گروه علوم تربیتی با عنوان کارکردهای سیاسی فلسفه تربیتی اسلام در فرآیند تمدن سازی جهانی از منظر علامه مصباح یزدی (ره) که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: در هر نظام فکری، بخش قابل توجهی از امور مربوط به فرایند تمدن‌سازی، به ماهیت و چگونگی فلسفه تربیتی مورد قبول آن نظام فکری بازگشت دارد.

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی مؤسسه امام خمینی (ره) بیان کرد: فلسفه تربیتی تمدن‌ساز به مجموعه‌ای از اصول و نظریه‌هایی اطلاق می‌شود که به منظور ارتقا و توسعه تمدن و فرهنگ جامعه بشری، به تبیین و طراحی فرآیندهای مؤثر و کارآمد تربیتی و آموزشی می‌پردازد.

وی ادامه داد: این فلسفه بر این باور است که نظام کلان آموزشی - تربیتی به‌طور عام و نظام آموزش و پرورش رسمی به طور خاص، نه تنها باید مهارت‌های علمی و عملی را به فراگیران آموزش دهد، بلکه باید آنان را به گونه‌ای تربیت کند که در ایجاد و حفظ تمدن مؤثر باشند.

حجت الاسلام رهنمایی گفت: نگاه علامه مصباح یزدی به نقش و جایگاه فلسفه تربیتی اسلام و به خصوص رسالت سهمگین نظام آموزش و پرورش از یک سو و تلقی ایشان از طرح تشکیل دولت ائتلاف اسلامی به رهبری واحد ولی امر مسلمین از سوی دیگر، این نکته را در ذهن بارور می‌سازد که نظام تربیتی سیاسی اسلام از قابلیت لازم برای تأمین زیرساخت‌ها و مؤلفه‌های تمدنی برخوردار است و می‌تواند نه تنها تمدن اسلامی را در قلمرو جهان گسترش دهد، بلکه در فراتر از آن قادر است جهان را تحت اشراف تمدن اسلامی متحول سازد و تمدن اسلامی را بر گستره جهان حکم فرما گرداند.

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی مؤسسه امام خمینی (ره) عنوان کرد: این پژوهش به صورت اکتشافی با رویکرد تحلیل محتوا و روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر آثار نوشتاری و گفتاری علامه مصباح، به‌منظور جامعه آماری تحقیق انجام پذیرفته است و یافته‌های تحقیق حکایت از میزان و کیفیت بالای کارکردهای تربیتی نظام تربیتی سیاسی اسلام در فرایند تمدن‌سازی نوین اسلامی دارد.

وی اذعان کرد: زندگی بشر در پرتو وضع، استقرار و اجرای دقیق قوانین الهی و مدنی قابلیت رشد و تعالی را پیدا می‌کند، ضمن اینکه مدنیت با قانون آغاز می‌شود و با آن استمرار می‌یابد و مدنیت سرمایه محتوایی کار آمدی می‌خواهد و آن قوانین و احکام اسلامی است.

حجت الاسلام رهنمایی ادامه داد: فلسفه تربیتی اسلام با سه هدف تربیت افراد فعال و مؤثر، ترکیب دانش و معنویت، برپایی و گسترش تمدن اسلامی نقش خود را ایفا می‌کند و در این راستا علامه مصباح یزدی نقش برجسته‌ای را برعهده داشتند.

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی مؤسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: فلسفه تربیتی تمدن ساز بر پایه عناصر شش گانه در جهت تعالی تمدن است و آنان عبارت اند از توسعه تفکر نقد و خلاق، تعهد به ارزش‌های اخلاقی، پاسخگویی به نیازهای جامعه، بسط مهارت‌های اجتماعی، توجه به فرهنگ و هویت انسانی و نوآوری و خلاقیت.

حجت الاسلام رهنمایی خاطرنشان کرد: نظام آموزشی باید ابزاری مؤثر برای تشکیل، ترویج و گسترش تمدن باشد ضمن اینکه فلسفه تربینی تمدن ساز بایستی در تمامی سطوح آموزشی مورد توجه قرار گیرد.