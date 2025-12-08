پروژه انتقال آب دریا به اصفهان مقدمه تشکیل بازار آب برای صنایع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، مدیرعامل این مجموعه گفت: پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان میتواند مقدمات تشکیل یک بازار آب برای صنایع استان و صنایع همجوار را فراهم کند. این پروژه یک گام مهم برای بهبود بهرهوری آب در صنایع کشور است.
سعید زرندی، شنبه ۱۵ آذر در مراسم افتتاح رسمی پروژه انتقال آب دریا به صنایع فولادمبارکه اصفهان که با حضور برخط رئیس جمهور و وزیر صمت برگزار شد، ضمن تشریح اهمیت این پروژه، بر نقش آن در توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع آبی زایندهرود تأکید و اظهار کرد: این پروژه گامی مؤثر در راستای حمایت از صنایع و ارتقای تابآوری اقتصادی استان اصفهان است.
وی افزود: پروژه انتقال آب از دریا به صنایع اصفهان یکی از پروژههای مهم ملی است که نهتنها به کاهش وابستگی صنایع به منابع آبی محدود زایندهرود کمک خواهد کرد، بلکه بهعنوان یک مدل برای سایر استانهای کشور نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: استان اصفهان با داشتن صنایع مهم و استراتژیک، همواره با مشکل تأمین آب روبهرو بوده است. ازاینرو، پروژههایی از قبیل این پروژه که منابع آبی پایدار از دریا را به صنایع منتقل میکنند، میتوانند بهطور چشمگیری در تأمین نیازهای آبی صنایع کمک کنند.
زرندی اظهار کرد: باتوجهبه مشکلات آب در فلات مرکزی ایران، فولاد مبارکه تصمیم به اجرای پروژهای گرفت که منابع آبی پایدار را از دریا به صنایع استان اصفهان منتقل کند. این پروژه بهویژه باهدف کاهش وابستگی به زایندهرود و تأمین آب صنایع استان اصفهان راهاندازی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فولاد مبارکه تنها کمتر از یک و نیم درصد از آب زایندهرود را مصرف میکند، ولی هدف ما این است که با اجرای این پروژه و انتقال آب از دریا، وابستگی به منابع آبی دیگر کاهش یابد و درعینحال صنایع دیگر استان نیز مصرف آب خود را کاهش دهند.
مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان توضیح داد: این پروژه با هزینهای بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان، شامل بیش از ۸۰۰ کیلومتر لولهگذاری است که ظرفیت انتقال آب به صنایع را فراهم میآورد. در این مسیر، ۵۳۰ کیلومتر از مسیر انتقال آب بهصورت ثقلی طراحی شده که این امر به کاهش مصرف برق و حذف پنج ایستگاه پمپاژ منجر شده است.
زرندی خاطرنشان کرد: در این پروژه بیش از سه هزار نفر از جمله پیمانکاران و متخصصان مختلف مشارکت داشتند و این پروژه ظرف مدت دو سال به بهرهبرداری رسید که قطعاً یک رکورد ملی محسوب میشود. فولاد مبارکه از ۱۳۷۱ برای تولید هر تن فولاد ۱۵ مترمکعب آب مصرف میکرد، اما امروز این عدد به ۲.۵ مترمکعب بهازای هر تن فولاد کاهشیافته که این دستاورد مهمی در حوزه بهرهوری آب است.
وی در ادامه تأکید کرد: هدف ما تنها کاهش مصرف آب در فولاد مبارکه نیست، بلکه به دنبال این هستیم که سایر صنایع استان اصفهان نیز این الگو را دنبال کنند و به سمت کاهش مصرف منابع آبی حرکت کنند. پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان میتواند مقدمات تشکیل یک بازار آب برای صنایع استان و صنایع همجوار را فراهم کند. این پروژه یک گام مهم در جهت بهبود بهرهوری آب در صنایع کشور است.
مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در پایان تصریح کرد: در کنار پروژههای مربوط به آب، فولاد مبارکه در حوزه انرژی نیز اقدامات گستردهای انجام داده است. نیروگاه فاز اول نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه در تیر امسال به مدار آمد و ظرفیت تولید ۴۰۰ مگاوات برق را دارد. تا پایان سال جاری، ۴۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد. این پروژهها بهویژه در حوزه آب و انرژی نهتنها به حل مشکلات استان کمک میکنند، بلکه به توسعه پایدار کشور و ارتقای بهرهوری در صنایع نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
