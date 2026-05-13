هشدار یک کارگردان: خشکی زاینده رود زخمی بر پیکره فرهنگ و تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آتش زمزم تهیه کننده و کارگردان سینما در نامهای اختصاصی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نسبت به خشکی زاینده رود ابراز نگرانی کرد.
متن این یادداشت بدین شرح است:
«بنام خدا
جناب آقای دکتر پزشکیان رئیسجمهور محترم
با سلام
در روزگاری که دشمنان جنایتکار تلاش میکنند با ویران کردن زیرساختها، مدارس، دانشگاهها و صنایع، به خیال خود امید و آینده این ملت را تیره کنند، یک حقیقت روشنتر از همیشه دیده میشود: ایران بارها در تاریخ خود از دل سختیها برخاسته و دوباره ساخته شده است؛ استوارتر و سنجیدهتر از قبل. این سرزمین به همت مردمی زنده است که در سختترین شرایط نیز دست از تلاش برای آبادانی آن برنمیدارند.
چرا که ما ملتی سیمرغصفتیم و با اتحاد به تعالی میرسیم و آینده ایران عزیزمان را، با همه سختیها، بهتر از آنچه بدخواهان تصور میکنند خواهیم ساخت.
مردم اصفهان نیز همواره در خط مقدم دفاع از این مرز و بوم در کنار دیگر هموطنان خود درخشیدهاند و در همه سنگرها پیشقدم بودهاند؛ چه در میدان دفاع، چه در عرصه صنعت و علم و چه در مسیر پیشرفتهای هستهای کشور. تا جایی که بیشترین بمبهای سنگرشکن را به جان خریدهاند تا سنگر ایران فرو نریزد.
با این همه، یکی از مهمترین دغدغههای مردم این استان موضوعی ساده اما حیاتی است: نجات زایندهرود.
زایندهرود تنها یک رودخانه نیست؛ قلب فلات مرکزی ایران و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اصفهان است. بسیاری از میراثهای ارزشمند این شهر که متعلق به تمام بشریتاند، در کنار این رود شکل گرفتهاند و حیات آنها نیز به پایداری همین اکوسیستم وابسته است. خشکی زایندهرود تنها یک بحران محیطزیستی نیست؛ زخمی است بر پیکره فرهنگ، تاریخ و زندگی اجتماعی فلات مرکزی ایران.
بر کسی پوشیده نیست که در دورهای، بهدلیل ملاحظات ژئوپلیتیک و شرایط خاص دهه شصت و نوع جنگهای آن زمان، برخلاف اصول آمایش سرزمینی صنایع آببر بسیاری در مرکز ایران شکل گرفت و گسترش یافت؛ تصمیمی که شاید در آن مقطع قابل درک بود اما توسعه نامتوازن و سوءمدیریت در دو دهه اخیر، خسارتهای مادی و معنوی فراوانی به محیط زیست، میراث فرهنگی و زندگی مردم وارد کرده است. گسترش صنایع آببر در استانهای اصفهان و یزد، زایندهرود و باتلاق گاوخونی را به خشکی کشانده و حتی میان مردم استان های شریف چهار محال بختیاری، خوزستان، یزد و اصفهان که بارها دیده ایم در مقابله با دشمن برای هم جان می دهند، در مقاطعی شکاف و تنش ایجاد کرده است.
اکنون که زمزمه بازسازی خطوط تولید فولاد مبارکه - این صنعت ارزشمند و راهبردی کشور - به گوش میرسد، ولی اگر مسئولان فرهیخته فولاد مبارکه، که هم دانش و هم توان و سرمایه آن را دارند، بخشهای آببر این صنعت را به سواحل خلیج همیشه فارس منتقل کنند، هم الگویی برای دیگر صنایع آببر کشور خواهد شد و هم گامی بزرگ برای نجات زایندهرود، اصفهان و میراث فرهنگی این شهر برداشته میشود.
دستور قاطع جنابعالی در این خصوص میتواند آغازی برای موجی از خردورزی و الگویی جدی در مسیر توسعه کشور باشد.
بیتردید دعای خیر مردم نجیب اصفهان، ایراندوستان و اهل علم و فرهنگ بدرقه راه جنابعالی، استاندار پرتلاش اصفهان، مدیران فهیم فولاد مبارکه، مسئولان وزارت صمت و سازمان محیط زیست و همه مسئولانی خواهد بود که در این مسیر بزرگ و ملی گام برمیدارند.»
مرتضی آتش زمزم، با ساخت مستند «رودی که کشته شد» موفق به دریافت جایزه ویژه سال جشن خانه سینما شده است. وی همچنین با فیلم سینمایی «سیمین» در بسیاری از جشنوارههای بینالمللی محیط زیستی حضور داشته است و آثارش اغلب به مسائل زیستمحیطی و چالشهای طبیعت میپردازد.
