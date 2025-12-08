  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

هیئات مذهبی فرصتی برای جریان‌سازی و شبکه‌سازی در فضای دیجیتال هستند

هیئات مذهبی فرصتی برای جریان‌سازی و شبکه‌سازی در فضای دیجیتال هستند

ساری - رئیس تبلیغات اسلامی ساری گفت: هیئات مذهبی فرصتی بزرگ برای جریان‌سازی و شبکه‌سازی در فضای دیجیتال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی هیئت مذهبی در ساری در سخنرانی اخیر خود به تحولات هویتی نسل جدید و تأثیر فضای مجازی بر رفتارهای اجتماعی جوانان اشاره کرد و گفت که نسل امروز هویت فردی خود را به صورت مستقل و بدون وابستگی به گروه‌ها و جریان‌های مختلف شکل می‌دهد. وی افزود که این تغییرات عمدتاً تحت تأثیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام و تلگرام، به‌وجود آمده است.

وی در ادامه به افول مرجعیت سنتی و ظهور مرجعیت افقی اشاره کرد و گفت: در گذشته، جوانان برای رسیدن به هویت خود به استادان و مراکز علمی وابسته بودند، اما امروز با دسترسی به منابع آموزشی و هدایت از طریق شبکه‌های اجتماعی، مرجعیت‌های جدیدی شکل گرفته‌اند. رمضانی تصریح کرد که در حال حاضر، افرادی که در فضای مجازی فالوورهای زیادی دارند، به نوعی مرجعیت پیدا کرده‌اند و تأثیرگذاری آن‌ها در نسل جدید بیش از اساتید سنتی است.

حجت‌الاسلام رمضانی همچنین به تفاوت‌های نسل امروز در مشارکت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت که در حالی که نسل گذشته هیئات را به عنوان مکان‌هایی برای اقامه عزا و عبادت می‌دید، نسل جدید بیشتر به دنبال ارتباطات اجتماعی و آرامش روانی در این فضاها است.

وی افزود: نسل جوان تمایل دارد در قالب‌های جدید و به‌ویژه در فضای دیجیتال، مانند تولید کلیپ‌های دو دقیقه‌ای با شور و هیجان، در فعالیت‌های گروهی شرکت کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری به خطر تبدیل شدن هیئات مذهبی به موزه از یادگاری‌های گذشته هشدار داد و گفت: این تحولات، اگر درست مدیریت شود، فرصتی بزرگ برای جریان‌سازی و شبکه‌سازی در فضای دیجیتال است.

وی گفت: نسل جدید به شدت پتانسیل ایجاد ارتباطات میلیونی و مشارکت‌های گسترده را دارد و می‌تواند از این ظرفیت برای انتقال پیام‌های فرهنگی و مذهبی به‌طور مؤثر استفاده کند.

کد خبر 6681743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها