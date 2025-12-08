به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی هیئت مذهبی در ساری در سخنرانی اخیر خود به تحولات هویتی نسل جدید و تأثیر فضای مجازی بر رفتارهای اجتماعی جوانان اشاره کرد و گفت که نسل امروز هویت فردی خود را به صورت مستقل و بدون وابستگی به گروه‌ها و جریان‌های مختلف شکل می‌دهد. وی افزود که این تغییرات عمدتاً تحت تأثیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام و تلگرام، به‌وجود آمده است.

وی در ادامه به افول مرجعیت سنتی و ظهور مرجعیت افقی اشاره کرد و گفت: در گذشته، جوانان برای رسیدن به هویت خود به استادان و مراکز علمی وابسته بودند، اما امروز با دسترسی به منابع آموزشی و هدایت از طریق شبکه‌های اجتماعی، مرجعیت‌های جدیدی شکل گرفته‌اند. رمضانی تصریح کرد که در حال حاضر، افرادی که در فضای مجازی فالوورهای زیادی دارند، به نوعی مرجعیت پیدا کرده‌اند و تأثیرگذاری آن‌ها در نسل جدید بیش از اساتید سنتی است.

حجت‌الاسلام رمضانی همچنین به تفاوت‌های نسل امروز در مشارکت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت که در حالی که نسل گذشته هیئات را به عنوان مکان‌هایی برای اقامه عزا و عبادت می‌دید، نسل جدید بیشتر به دنبال ارتباطات اجتماعی و آرامش روانی در این فضاها است.

وی افزود: نسل جوان تمایل دارد در قالب‌های جدید و به‌ویژه در فضای دیجیتال، مانند تولید کلیپ‌های دو دقیقه‌ای با شور و هیجان، در فعالیت‌های گروهی شرکت کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری به خطر تبدیل شدن هیئات مذهبی به موزه از یادگاری‌های گذشته هشدار داد و گفت: این تحولات، اگر درست مدیریت شود، فرصتی بزرگ برای جریان‌سازی و شبکه‌سازی در فضای دیجیتال است.

وی گفت: نسل جدید به شدت پتانسیل ایجاد ارتباطات میلیونی و مشارکت‌های گسترده را دارد و می‌تواند از این ظرفیت برای انتقال پیام‌های فرهنگی و مذهبی به‌طور مؤثر استفاده کند.