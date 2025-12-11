بروجردی: عدم صدور ویزا برای تماشاگران ایرانی برخلاف اصول دیپلماتیک است

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اینکه آمریکا به تماشاگران ایرانی جام جهانی ویزا نمی‌دهد، این اقدام را نشانه ضعف و عدم پایبندی مقامات آمریکا به اصول دموکراسی دانست.

وی تاکید کرد: این ضعف آمریکاست که حتی از حداقل اصول دموکراسی نیز تبعیت نمی‌کند. قاعدتاً حق هر شهروندی است که بتواند هنگام اعزام تیم ملی کشورش به رقابت‌ها، با هزینه شخصی به محل برگزاری مسابقات سفر و تیم ملی کشور خود را از نزدیک تشویق کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاستی که آمریکا در این مورد اتخاذ کرده، رفتاری بسیار کودکانه و غیر اصولی است و امیدواریم شاهد عقب‌نشینی آن‌ها از این تصمیم باشیم.

بروجردی با اشاره به حضور صدها هزار ایرانی مقیم آمریکا، گفت: در این شرایط، قطعاً افکار عمومی ایرانیان در آمریکا نیز نسبت به چنین تصمیمی بسیار منفی خواهد شد، چراکه این اقدام دولت آمریکا خلاف حقوق ابتدایی شهروندان و کاملاً غیرقابل توجیه است.

وی بر ضرورت اقدام فعالانه دستگاه دیپلماسی تأکید کرد و گفت: مقامات کشورمان به ویژه مسئولان دستگاه دیپلماسی باید با استفاده از ابزارهای قانونی و سیاسی، این رفتار غیرقانونی و غیرمتعارف آمریکا را پیگیری کنند و اجازه ندهند حقوق شهروندان ایرانی در کشورهای دیگر به‌واسطه فشارهای سیاسی نقض شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه به اعطای جایزه صلح فیفا به ترامپ واکنش نشان داد و گفت: چنین جایزه‌ای اساساً در فیفا وجود نداشته و این اقدام تنها پاسخی نمایشی به برخی فشارها بود، بنابراین این کار کاملاً نمایشی و متأثر از فشارهای سیاسی مقامات آمریکا بود.