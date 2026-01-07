‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، این تصمیم در چارچوب سیاست‌های جدید واشنگتن برای سخت‌گیری بیشتر در روند صدور ویزا اتخاذ شده است.

بر اساس مقررات تازه، ۲۵ کشور دیگر از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین نیز به این فهرست افزوده شده‌اند و شمار کشورهایی که مشمول پرداخت کفالت هستند، به ۳۸ کشور رسیده است. اجرای این تصمیم برای کشورهای جدید از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز می‌شود.

مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند هدف از این کفالت، جلوگیری از تخلف متقاضیان ویزا و اطمینان از خروج آنان در موعد مقرر است. این مبلغ در صورت رد درخواست ویزا یا پایبندی دارنده آن به قوانین و خروج به موقع، قابل استرداد خواهد بود.

این اقدام بخشی از مجموعه محدودیت‌های گسترده‌تری است که شامل انجام مصاحبه حضوری برای تمامی متقاضیان، بررسی سوابق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های گذشته و ارائه جزئیات سفرها و محل اقامت پیشین متقاضی و اعضای خانواده او می‌شود.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند هزینه دریافت ویزای آمریکا را برای بسیاری از شهروندان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار سنگین یا حتی غیرممکن سازد.