۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

تخصیص ۱۸۵ میلیارد ریال برای تکمیل کنارگذر رباط‌سرخ و سعیدآباد

گلپایگان -نماینده گلپایگان و خوانسار از اختصاص ۱۸۵ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل محور چهارخطه کنارگذر رباط‌سرخ و سعیدآباد خبر داد.

سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه با وزیر راه و شهرسازی، به منظور تکمیل عملیات اجرایی محور چهارخطه کنارگذر روستاهای رباط‌سرخ و سعیدآباد، اعتباری بالغ بر ۱۸۵ میلیارد ریال به فرمانداری تحویل داده شد.

وی افزود: تکمیل عملیات اجرایی کنارگذر رباط‌سرخ و سعیدآباد یکی از درخواست‌های مردم روستاهای کنار رودخانه گلپایگان به منظور کاهش حوادث و تسهیل در عبور و مرور بود که بودجه مذکور به همین هدف دریافت گردید.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار می‌رود با پیشرفت کار، نتیجه نهایی به بهره‌مندی بهتر ساکنان از مسیرهای عبوری کمک کند و فضای عمومی روستاها را از نظر ایمنی و سهولت رفت‌وآمد ارتقا دهد.

