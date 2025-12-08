سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه با وزیر راه و شهرسازی، به منظور تکمیل عملیات اجرایی محور چهارخطه کنارگذر روستاهای رباطسرخ و سعیدآباد، اعتباری بالغ بر ۱۸۵ میلیارد ریال به فرمانداری تحویل داده شد.
وی افزود: تکمیل عملیات اجرایی کنارگذر رباطسرخ و سعیدآباد یکی از درخواستهای مردم روستاهای کنار رودخانه گلپایگان به منظور کاهش حوادث و تسهیل در عبور و مرور بود که بودجه مذکور به همین هدف دریافت گردید.
نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار میرود با پیشرفت کار، نتیجه نهایی به بهرهمندی بهتر ساکنان از مسیرهای عبوری کمک کند و فضای عمومی روستاها را از نظر ایمنی و سهولت رفتوآمد ارتقا دهد.
