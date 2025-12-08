محرری: خط B مترو، ستون فقرات شبکه ریلی شهر قم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با ابراز خرسندی از آغاز عملیات اجرایی خط B متروی قم گفت: پس از سال‌ها پیگیری مستمر، خوشبختانه این پروژه مهم که همواره از نظر مطالعات کارشناسی نسبت به سایر خطوط و به ویژه خط A اولویت داشته است، وارد مرحله اجرایی شده و اتصال منطقه پردیسان به حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها را بهبود می‌بخشد.



وی افزود: این مسیر یکی از پرترددترین محورهای ترافیکی شهر محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن برای تسهیل دسترسی شهروندان اهمیت بالایی دارد.



وی افزود: در طول سال‌های گذشته، برخی اصرار بر اجرای پروژه مونوریل داشتند، حال آنکه مشاوران تخصصی بارها اعلام کرده بودند این خط فاقد تقاضای سفر مؤثر است و هیچ اولویتی در حمل‌ونقل شهری نسبت به خط B نداشت.



محرری ادامه داد: تمرکز شورای شهر بر خط B مترو تصمیمی کاملاً منطقی و مبتنی بر نیاز واقعی شهروندان است و امروز می‌توان با اطمینان گفت این مسیر ستون فقرات شبکه حمل‌ونقل ریلی قم خواهد بود.



محرری درباره منابع مالی پروژه بیان کرد: تکمیل این خط تا پایانه و بهره‌برداری کامل، مستلزم یک همت جهادی است؛ زیرا منابع مالی شهرداری به تنهایی پاسخگوی حجم سنگین سرمایه‌گذاری مورد نیاز نیست.



عضو شورای شهر قم تأکید کرد: ضروری است شهردار قم، استاندار و نمایندگان استان با ایجاد هماهنگی‌های ملی، حمایت دولت و تأمین منابع مالی لازم، روند اجرای پروژه را تسریع کنند.



وی تأکید کرد: توقف یا رکود در این پروژه پس از آغاز، پیامدهای جدی برای حمل‌ونقل شهری و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری خواهد داشت و به همین دلیل تزریق مستمر اعتبارات برای اجرای پیوسته این خط اهمیت ویژه‌ای دارد.



عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: امید است با مدیریت هوشمند و همکاری همه نهادهای ذی‌ربط، خط B مترو به‌عنوان یک زیرساخت کلیدی، با کیفیت و سرعت مناسب پیش رود و نقش مؤثری در توسعه شهری، کاهش ترافیک و ارتقای رفاه عمومی شهروندان ایفا کند.



وی در پایان افزود: آغاز این پروژه، نه تنها پاسخ به نیازهای حمل‌ونقلی امروز شهر، بلکه گامی مؤثر در برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه شهری قم است و انتظار می‌رود تمامی ارکان مدیریت شهری و مسئولان استانی با همراهی جدی، روند اجرای آن را بیمه کنند تا شهروندان هرچه سریع‌تر از مزایای این مسیر بهره‌مند شوند.