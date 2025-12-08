  1. استانها
محرری: خط B مترو، ستون فقرات شبکه ریلی شهر قم است

قم- عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: خط B مترو قم به‌عنوان ستون فقرات شبکه حمل‌ونقل ریلی شهر قم، نیاز اصلی حمل‌ونقل شهری را پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با ابراز خرسندی از آغاز عملیات اجرایی خط B متروی قم گفت: پس از سال‌ها پیگیری مستمر، خوشبختانه این پروژه مهم که همواره از نظر مطالعات کارشناسی نسبت به سایر خطوط و به ویژه خط A اولویت داشته است، وارد مرحله اجرایی شده و اتصال منطقه پردیسان به حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها را بهبود می‌بخشد.

وی افزود: این مسیر یکی از پرترددترین محورهای ترافیکی شهر محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن برای تسهیل دسترسی شهروندان اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته، برخی اصرار بر اجرای پروژه مونوریل داشتند، حال آنکه مشاوران تخصصی بارها اعلام کرده بودند این خط فاقد تقاضای سفر مؤثر است و هیچ اولویتی در حمل‌ونقل شهری نسبت به خط B نداشت.

محرری ادامه داد: تمرکز شورای شهر بر خط B مترو تصمیمی کاملاً منطقی و مبتنی بر نیاز واقعی شهروندان است و امروز می‌توان با اطمینان گفت این مسیر ستون فقرات شبکه حمل‌ونقل ریلی قم خواهد بود.

محرری درباره منابع مالی پروژه بیان کرد: تکمیل این خط تا پایانه و بهره‌برداری کامل، مستلزم یک همت جهادی است؛ زیرا منابع مالی شهرداری به تنهایی پاسخگوی حجم سنگین سرمایه‌گذاری مورد نیاز نیست.

عضو شورای شهر قم تأکید کرد: ضروری است شهردار قم، استاندار و نمایندگان استان با ایجاد هماهنگی‌های ملی، حمایت دولت و تأمین منابع مالی لازم، روند اجرای پروژه را تسریع کنند.

وی تأکید کرد: توقف یا رکود در این پروژه پس از آغاز، پیامدهای جدی برای حمل‌ونقل شهری و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری خواهد داشت و به همین دلیل تزریق مستمر اعتبارات برای اجرای پیوسته این خط اهمیت ویژه‌ای دارد.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: امید است با مدیریت هوشمند و همکاری همه نهادهای ذی‌ربط، خط B مترو به‌عنوان یک زیرساخت کلیدی، با کیفیت و سرعت مناسب پیش رود و نقش مؤثری در توسعه شهری، کاهش ترافیک و ارتقای رفاه عمومی شهروندان ایفا کند.

وی در پایان افزود: آغاز این پروژه، نه تنها پاسخ به نیازهای حمل‌ونقلی امروز شهر، بلکه گامی مؤثر در برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه شهری قم است و انتظار می‌رود تمامی ارکان مدیریت شهری و مسئولان استانی با همراهی جدی، روند اجرای آن را بیمه کنند تا شهروندان هرچه سریع‌تر از مزایای این مسیر بهره‌مند شوند.

