ورود بیش از ۱۹ هزار پرونده به دادسرای کرمانشاه طی پنج ماهه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادسرای کرمانشاه، اظهار داشت: در پنج ماهه نخست امسال ۱۹ هزار و ۳۶۰ پرونده وارد شعب دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه شده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: در پنج ماهه سال گذشته تعداد پرونده‌های ورودی به دادسرای کرمانشاه ۱۷ هزار و ۴۷۷ مورد بود که این رقم در سال جاری با افزایش ۱۸۸۳ پرونده به بیش از ۱۹ هزار پرونده رسیده است.

دادستان کرمانشاه با بیان اینکه بالا رفتن حجم پرونده‌های ورودی با وجود محدودیت منابع و امکانات نشان از سخت و طاقت‌فرسا بودن کار در دستگاه قضائی دارد، عنوان کرد: همکاران ما با وجود این شرایط، تمام تلاش خود را برای رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها به کار بسته‌اند.

کریمی با تأکید بر اینکه اولویت دستگاه قضائی استان گره‌گشایی از کار مردم است، گفت: بر اساس رویکردهای قوه قضائیه مبنی بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با نهایت دقت، به پرونده‌های ورودی رسیدگی شود.

وی در ادامه به موضوع فرهنگ‌سازی برای کاهش ورودی پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: توسعه فرهنگ صلح و سازش می‌تواند به شکل چشمگیری از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی بکاهد. خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای ایجاد سازش در بسیاری از پرونده‌ها صورت گرفته است، اما لازم است پیش از شکل‌گیری پرونده‌های قضائی، فعالیت‌های بیشتری در جهت ایجاد صلح میان طرفین دعوا انجام شود.

دادستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: کاهش آمار ورودی پرونده‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و همچنین مشارکت مردم در گسترش فرهنگ گفتگو، مدارا و سازش است.