به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی در ادامه برنامه منظم ملاقات مردمی، عصر دوشنبه بهصورت مستقیم و چهرهبهچهره با شهروندان دیدار و به درخواستها و مشکلات مطرحشده رسیدگی کرد.
وی در این دیدارها پس از استماع دقیق مسائل حقوقی و قضائی شهروندان، دستورات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات به واحدهای ذیربط صادر کرد تا موضوعات مطرحشده با سرعت و دقت پیگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت تکریم اربابرجوع و تسریع در رسیدگی به امور قضائی اظهار داشت: برگزاری منظم ملاقاتهای مردمی، بستر ارتباط بیواسطه مردم با مسئولان قضائی را فراهم کرده و نقش مؤثری در شناسایی و رفع مشکلات حقوقی و قضائی دارد.
ملاقاتهای مردمی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با هدف ارتقای رضایتمندی عمومی، صیانت از حقوق شهروندی و بهبود روند ارائه خدمات قضائی، بهصورت مستمر هر هفته روزهای دوشنبه در دادگستری کل استان برگزار میشود.
