  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

برگزاری ملاقات مردمی رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه با شهروندان

برگزاری ملاقات مردمی رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه با شهروندان

کرمانشاه - ملاقات‌های مردمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل و مطالبات حقوقی و قضایی شهروندان، امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی در ادامه برنامه منظم ملاقات مردمی، عصر دوشنبه به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره با شهروندان دیدار و به درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده رسیدگی کرد.

وی در این دیدارها پس از استماع دقیق مسائل حقوقی و قضائی شهروندان، دستورات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات به واحدهای ذی‌ربط صادر کرد تا موضوعات مطرح‌شده با سرعت و دقت پیگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب‌رجوع و تسریع در رسیدگی به امور قضائی اظهار داشت: برگزاری منظم ملاقات‌های مردمی، بستر ارتباط بی‌واسطه مردم با مسئولان قضائی را فراهم کرده و نقش مؤثری در شناسایی و رفع مشکلات حقوقی و قضائی دارد.

ملاقات‌های مردمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با هدف ارتقای رضایتمندی عمومی، صیانت از حقوق شهروندی و بهبود روند ارائه خدمات قضائی، به‌صورت مستمر هر هفته روزهای دوشنبه در دادگستری کل استان برگزار می‌شود.

کد خبر 6690635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جواد جنتی IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      باسلام هر دستوری ازشما داریم اجرا نمیشه فقط بایگانی میشه وسلام

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها