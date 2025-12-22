به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ملاقاتهای مردمی هفتگی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه، ظهر دوشنبه اول دیماه با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد.
این دیدارها در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تکریم اربابرجوع و تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضائی با مردم انجام میشود و طی آن، شهروندان بهصورت چهرهبهچهره مسائل و مطالبات حقوقی و قضائی خود را مطرح کردند.
شهرام کرمی، رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه، پس از استماع دقیق درخواستها و مشکلات مطرحشده، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات صادر کرد.
وی در حاشیه این ملاقاتها اظهار کرد: ملاقاتهای مردمی فرصت مناسبی برای شنیدن بیواسطه دغدغهها و مطالبات مردم و شناسایی دقیق مشکلات آنان است و این ارتباط مستقیم نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی دارد.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه افزود: تکریم اربابرجوع، پاسخگویی شفاف و تسریع در رسیدگی به امور مردم از اولویتهای اصلی مجموعه قضائی استان است و این رویکرد با جدیت دنبال میشود.
کرمی همچنین تأکید کرد: برگزاری منظم ملاقاتهای مردمی میتواند زمینهساز تحقق عدالت، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی از عملکرد دستگاه قضائی باشد.
گفتنی است ملاقاتهای مردمی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه بهصورت هفتگی و مستمر در روزهای دوشنبه برگزار میشود و شهروندان میتوانند از این طریق مسائل و درخواستهای خود را مستقیماً مطرح کنند.
