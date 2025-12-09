  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۸

جمشیدی: پروژه‌های مسکن میدیا و شتاو سنندج روی ریل اجرا قرار گرفتند

جمشیدی: پروژه‌های مسکن میدیا و شتاو سنندج روی ریل اجرا قرار گرفتند

سنندج- سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان گفت:  با انتخاب پیمانکار جدید دو پروژه نهضت ملی مسکن میدیا و شتاو پس از دوره‌ای طولانی از رکود، دوباره فعال شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین جمشیدی صبح سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان از تعیین تکلیف دو پروژه مهم نهضت ملی مسکن در سنندج خبر داد و گفت: پروژه‌های میدیا و شتاو که طی ماه‌های گذشته با مشکلات اجرایی و کندی پیشرفت روبه‌رو بودند، با تصمیم شورای مسکن استان و وزارت راه و شهرسازی وارد مرحله جدیدی از اجرا شدند.

جمشیدی با اشاره به وضعیت پروژه ۱۴۰ واحدی میدیا توضیح داد: این طرح که در قالب هفت بلوک و طبق تفاهم‌نامه به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده بود، از سال ۹۹ توسط شرکت توسعه‌گران عمران ستاد آغاز شد؛ اما به دلیل توقف‌های متعدد و عدم پایبندی پیمانکار به تعهدات، در مقاطع مختلف دچار رکود شد و نارضایتی جدی متقاضیان را به‌دنبال داشت.

وی افزود: پس از بررسی‌های مکرر و طی مراحل قانونی، پیمانکار قبلی کنار گذاشته شد و با معرفی پیمانکار جدید عملیات اجرایی از سر گرفته شده و اکنون پروژه فعال است.

جمشیدی همچنین به وضعیت پروژه ۲۵۲ واحدی شتاو اشاره کرد و گفت: این طرح نیز که از دی‌ماه ۱۴۰۲ به شرکت جهاد نصر کرمانشاه واگذار شده بود، به دلیل ناتوانی پیمانکار در اجرای تعهدات عملاً متوقف مانده بود.

وی افزود: برای جلوگیری از اتلاف زمان و حفظ منافع متقاضیان، قرارداد پیمانکار فسخ شد و پروژه به دو بخش ۱۴۰ و ۱۱۲ واحدی تقسیم شد و با انتخاب دو پیمانکار توانمند، عملیات اجرایی شتاو اکنون فعال شده و با سرعت مناسب در حال پیشرفت است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان ابراز امیدواری کرد با روند جدید و حضور پیمانکاران متخصص، شرایط برای خانه‌دار شدن متقاضیان این دو پروژه تسهیل شود و اجرای طرح‌ها در بازه زمانی منطقی به اتمام برسد.

کد خبر 6682881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها