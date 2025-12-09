به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین جمشیدی صبح سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان از تعیین تکلیف دو پروژه مهم نهضت ملی مسکن در سنندج خبر داد و گفت: پروژه‌های میدیا و شتاو که طی ماه‌های گذشته با مشکلات اجرایی و کندی پیشرفت روبه‌رو بودند، با تصمیم شورای مسکن استان و وزارت راه و شهرسازی وارد مرحله جدیدی از اجرا شدند.

جمشیدی با اشاره به وضعیت پروژه ۱۴۰ واحدی میدیا توضیح داد: این طرح که در قالب هفت بلوک و طبق تفاهم‌نامه به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده بود، از سال ۹۹ توسط شرکت توسعه‌گران عمران ستاد آغاز شد؛ اما به دلیل توقف‌های متعدد و عدم پایبندی پیمانکار به تعهدات، در مقاطع مختلف دچار رکود شد و نارضایتی جدی متقاضیان را به‌دنبال داشت.

وی افزود: پس از بررسی‌های مکرر و طی مراحل قانونی، پیمانکار قبلی کنار گذاشته شد و با معرفی پیمانکار جدید عملیات اجرایی از سر گرفته شده و اکنون پروژه فعال است.

جمشیدی همچنین به وضعیت پروژه ۲۵۲ واحدی شتاو اشاره کرد و گفت: این طرح نیز که از دی‌ماه ۱۴۰۲ به شرکت جهاد نصر کرمانشاه واگذار شده بود، به دلیل ناتوانی پیمانکار در اجرای تعهدات عملاً متوقف مانده بود.

وی افزود: برای جلوگیری از اتلاف زمان و حفظ منافع متقاضیان، قرارداد پیمانکار فسخ شد و پروژه به دو بخش ۱۴۰ و ۱۱۲ واحدی تقسیم شد و با انتخاب دو پیمانکار توانمند، عملیات اجرایی شتاو اکنون فعال شده و با سرعت مناسب در حال پیشرفت است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان ابراز امیدواری کرد با روند جدید و حضور پیمانکاران متخصص، شرایط برای خانه‌دار شدن متقاضیان این دو پروژه تسهیل شود و اجرای طرح‌ها در بازه زمانی منطقی به اتمام برسد.