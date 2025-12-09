به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار اعضای ستاد برگزاری همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله محمد یزدی» ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده توسط آیت الله کعبی رئیس این همایش برای معرفی شخصیت مرحوم آیت الله یزدی اظهار داشت: این تصمیمی که گرفته شده است تا همایش‌هایی برای معرفی و تجلیل از پیشتازان نهضت اسلامی برگزار شود و سرلوحه اینکار نیز تجلیل و معرفی شخصیت حضرت آیت الله یزدی قرار داده شده است، جای تقدیر دارد.

وی تأکید کرد: سمت و سوی حوزه علمیه همان سمت و سوی حوزه انقلابی است و اگر افرادی در گوشه و کنار سخنان دیگری مطرح می‌کنند، این افراد در برابر موج عظیم حوزه انقلابی اصلاً به حساب آورده نمی‌شوند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به سابقه آشنایی خود با مرحوم آیت الله محمد یزدی اظهار داشت: سال‌های اولیه طلبگی در فیضیه حجره داشتم و آیت الله یزدی روزهای پنجشنبه در مدرسه فیضیه درس اخلاق داشتند و من از آنجا با راه و رسم ایشان آشنا شدم.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بعد از بیان خاطراتی از مبارزات مرحوم آیت الله یزدی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز کرد: ایشان از زمانی که نهضت و هدف را شناختند، یک لحظه آسایش و آرامش برای خود قرار ندادند.

وی با اشاره به مسئولیت‌های مختلف آیت الله یزدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایشان مسئولیت‌های مختلفی داشتند، اما یکی از پایگاه‌های اصلی ایشان جامعه مدرسین بود.

استاد حوزه علمیه قم یکی از ابتکارات آیت‌الله یزدی را تأسیس مجتمع تربیت مجتهد مدیر عنوان کرد و اظهار داشت: امیدوارم تلاش‌های این مجموعه برای تربیت کادر تراز برای جمهوری اسلامی به ثمر بنشیند و سال‌های آینده شاهد این باشیم که متناسب با نیازهای نظام اسلامی در هر جایگاهی افرادی را داریم که می‌توانند مشغول کار شوند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه گاهی به خاطر بی‌اطلاعی شاهد پیش داوری‌هایی از سمت طلاب جوان هستیم، اظهار کرد: نسل جوان حوزه باید این شخصیت‌های تراز را بشناسند. مناسب است که نمایشگاهی ترتیب داده شود و مسیر حرکت این شخصیت کاملاً به تصویر کشیده شود. اگر نسل جوان ما با این شخصیت‌ها آشنا شوند، حرکتی که در حوزه انتظار داریم خود به خود به راه خواهد افتاد.