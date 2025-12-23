به گزارش خبرگزاری مهر، کاووس همتی، عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی، تکمیل زنجیره ارزش، تولید، فرآوری و تجاری‌سازی محصولات و خدمات حوزه خرما از ۳۰ دی‌ماه تا ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به جایگاه استان فارس در تولید خرما، این رویداد تخصصی با تاکید بر امنیت غذایی، بستری مناسب برای توسعه بازارهای منطقه‌ای و جهانی و افزایش سهم ارزش صادرات محصولات و خدمات خرما فراهم می‌کند.

همتی افزود: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی، مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی، نشست‌ها و پنل‌های تخصصی و راهبردی برگزار می‌شود که با هدف ارتقا سطح دانش و هم‌افزایی در بخش تولید، صنعت و فناوری خرما، شناسایی بازارهای هدف صادراتی، توسعه روابط تجاری و بررسی چالش‌های پیش‌رو و ارائه راهکارهای اثربخش برگزار خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان از تمامی فعالان صنعت خرما، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منظور مشارکت در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی خرما دعوت به عمل آورد.