بیش از ۲ تُن برنج قاچاق در سروستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی جاویدی آزاد گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، مأموران پلیس آگاهی سروستان با برقراری تور ایست و بازرسی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران موفق شدند پس از بازرسی از آن خودرو ۲۴۰ کیسه برنج خارجی فاقد مجوز به وزن ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان با اشاره به اینکه برابر نظریه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده به مرجع قضائی معرفی شد.