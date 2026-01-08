  1. استانها
  2. فارس
۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

بیش از ۲ تُن برنج قاچاق در سروستان کشف شد

بیش از ۲ تُن برنج قاچاق در سروستان کشف شد

سروستان- فرمانده انتظامی سروستان از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی جاویدی آزاد گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، مأموران پلیس آگاهی سروستان با برقراری تور ایست و بازرسی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران موفق شدند پس از بازرسی از آن خودرو ۲۴۰ کیسه برنج خارجی فاقد مجوز به وزن ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان با اشاره به اینکه برابر نظریه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6717799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها