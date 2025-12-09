قاسملو: ۱۸ همت از درآمدهای استان زنجان وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر. خلیل قاسملو در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان با اشاره به مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴، افزود: بر اساس قانون، درآمد عمومی استان زنجان برای سال جاری ۲۳ همت تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش دارد، این رشد نشان‌ دهنده سیاست‌های دولت در تقویت منابع مالی استان و افزایش سهم درآمدهای پایدار است.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان زنجان گفت: تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی سهمیه هشت‌ماهه امسال نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی استان توانسته‌اند با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، منابع درآمدی را به‌طور کامل شناسایی و وصول کنند.

قاسملو افزود: در هشت ماهه نخست امسال، ۱۸ همت از مجموع ۲۳ همت درآمدهای عمومی مصوب استان وصول شد .که معادل ۷۸.۳ درصد کل سهمیه سال و ۱۱۵ درصد سهمیه هشت‌ماهه بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد دارد.

وی ادامه داد: این عملکرد علاوه بر تأمین منابع مالی مورد نیاز استان، زمینه‌ساز اجرای طرحهای عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی خواهد بود، همچنین تحقق درآمدها نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع ملی و افزایش توان مالی استان دارد.

قاسملو خاطرنشان کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با همکاری سایر دستگاه‌ها، همچنان روند تجهیز منابع و وصول درآمدها را با جدیت دنبال خواهد کرد تا در پایان سال، تمامی اهداف تعیین‌ شده در قانون بودجه محقق شود.