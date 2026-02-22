به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان با اشاره به چالشهای مالی پیشروی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: با توجه به کسریهای موجود، لازم است میزان تحقق درآمدها افزایش یابد تا بتوان تخصیص مناسبی در سطح استان انجام داد و زمینه رفع بخشی از مشکلات اجرایی فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر و شبانهروزی روند وصول درآمدها افزود: وضعیت تحقق اعداد و ارقام باید بهصورت روزانه مورد بررسی و رصد قرار گیرد تا تصمیمگیریها بر پایه اطلاعات دقیق و بهروز انجام شود و امکان مدیریت مؤثر منابع فراهم آید.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به نقش مؤدیان بزرگ مالیاتی و شرکتهای بزرگ در تحقق درآمدهای استان تصریح کرد: شناسایی این مؤدیان انجام شده و انتظار میرود همکاری لازم برای پرداخت مالیات در موعد مقرر صورت گیرد، چراکه بخش قابلتوجهی از منافع این پرداختها مستقیماً به استان بازمیگردد.
حبیبی همچنین بر استفاده از ظرفیت مدیران واحدهای صنعتی و همکاری دستگاههای مرتبط از جمله شهرداریها برای تسریع در وصول مطالبات تأکید کرد و گفت: اطلاعات مربوط به پرداختها، منابع ملی و درآمدهای گمرکی باید بهصورت دقیق احصا و پیگیری شود تا از تضییع حقوق استان جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین بازه زمانی مشخص برای پیگیری امور افزود: برگزاری جلسات روزانه برای مرور روند اقدامات ضروری است و در صورت نیاز، منابع باید در کوتاهترین زمان ممکن به حسابهای مربوطه واریز شود تا وقفهای در اجرای برنامهها ایجاد نشود.
استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان ابراز امیدواری کرد با همافزایی، هماهنگی و پیگیری مستمر، اهداف تعیینشده در حوزه درآمدی استان محقق و زمینه بهبود شرایط مالی دستگاهها فراهم شود.
