بازدید مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ازوضعیت میوه شب یلدا در میدان بار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طلایی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به بازدید میدانی از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران اظهار کرد: در راستای رصد میدانی بازار و بررسی وضعیت عرضه میوه‌های شب یلدا، به‌همراه معاون امور فنی و بازرگانی سازمان، از فازهای مختلف میدان مرکزی بازدید شد.

وی افزود: نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد میوه‌های یلدایی از جمله انار، مرکبات و سایر اقلام پرمصرف، به میزان کافی و با کیفیت مناسب در بازار موجود است و هیچ‌گونه کمبودی مشاهده نمی‌شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به قیمت‌ها تصریح کرد: قیمت میوه‌ها بسته به کیفیت، اندازه و محل تولید متفاوت است، اما در مجموع قیمت‌ها منطقی بوده و نسبت به روزهای عادی یا هفته‌های گذشته افزایش محسوسی نداشته است.

طلایی عنوان کرد: روستابازارها با حذف واسطه‌های غیرضروری، نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار ایفا کرده است.