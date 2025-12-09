به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تقدیر از آتش‌نشانان داوطلب به مناسب روز جهانی داوطلب عصر امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، مهدی امیری مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران و برخی اعضای شورای شهر تهران برگزار شد.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در این مراسم با تأکید بر نقش حیاتی فرهنگ‌سازی و آموزش در کاهش حوادث، اظهار کرد: ارتقای آگاهی شهروندان مهم‌ترین اولویت آتش‌نشانی است و اقدامات عملیاتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای امروز شهر نیست.

محمدی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ مسیری جز آموزش و پیشگیری نمی‌تواند به کاهش حوادث منجر شود. در حوزه عملیاتی هزینه‌های زیادی صرف شده اما تجربه ثابت کرده است که کلید اصلی کاهش خطرات، فرهنگ‌سازی و آموزش است.

وی با اشاره به بی‌توجهی عمومی نسبت به ایمنی در جامعه گفت: متأسفانه در هنگام خرید یا ساخت خانه، ایمنی آخرین موضوعی است که بررسی می‌شود؛ درحالی‌که سالانه تنها در تهران حدود ۴۵۰ نفر بر اثر حوادث مرتبط با آتش‌سوزی جان خود را از دست می‌دهند و در کشور حدود ۸۵۰ نفر در اثر گازگرفتگی فوت می‌کنند. این آمارها نشان می‌دهد که اهمیت ایمنی باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی با اشاره به نقش مهم داوطلبان افزود: داوطلبان آتش‌نشانی می‌توانند در تحول فرهنگی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. همان‌طور که بستن کمربند ایمنی طی سال‌ها و با تکرار و آموزش به یک رفتار عمومی تبدیل شد، موضوع ایمنی نیز به همین مسیر نیاز دارد.

محمدی با اشاره به حوادث اخیر اظهار کرد: نجات جان حتی یک انسان ارزش فوق‌العاده‌ای دارد. همین چند روز پیش، یک آتش‌نشان با فداکاری جان مادری را از دل دود و آتش نجات داد؛ نمونه‌ای از ده‌ها و صدها مورد مشابه که در طول سال رخ می‌دهد و اهمیت کار آموزش و حضور داوطلبان را دوچندان می‌کند.

وی به کاستی‌های موجود در فضای مجازی نیز پرداخت و گفت: با وجود اینکه بیشتر زمان مردم صرف حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌شود، سهم محتواهای ایمنی در این فضا بسیار اندک است. ما ظرفیت عظیمی از محتواهای آموزشی و حوادث واقعی داریم که می‌تواند برای مردم جذاب، مؤثر و نجات‌بخش باشد. از داوطلبان می‌خواهم در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشند و صفحات تخصصی تولید کنند.

مدیرعامل آتش‌نشانی افزود: همه شهرهای کشور عملکرد تهران را رصد می‌کنند و اقدامات پایتخت الگوی سایر استان‌هاست. اگر بتوانیم با همکاری داوطلبان آمار تماس‌ها و حوادث را کاهش دهیم، این موفقیت در سراسر کشور قابل اجرا خواهد بود.

محمدی با بیان اینکه آرزوی آتش‌نشانی روزی است که تماس‌های اضطراری به حداقل برسد، گفت: آرزوی ما این است که نیروهای عملیاتی در آرامش، تمرین و آمادگی باشند و حجم تماس‌های اضطراری کاهش یابد؛ این یعنی ایمنی شهر در جایگاه درست خود قرار گرفته است.

وی در پایان ضمن قدردانی از داوطلبان تأکید کرد: با همراهی آتش‌نشانان داوطلب می‌توانیم در مسیر فرهنگ‌سازی گام‌های بزرگی برداریم و امیدوارم شاهد کاهش محسوس حوادث در تهران و کشور باشیم.