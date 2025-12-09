به گزارش خبرنگار مهر، حسن شمسیپور عصر سه شنبه در نشست مشترک با اعضای هیئتمدیره خانه معدن استان، با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی متخصص در تحقق اهداف سند چشمانداز دولت، اظهار داشت: برونسپاری بخشی از اختیارات قانونی به نهادهای تخصصی، راهبردی اجتنابناپذیر برای چابکسازی ساختار اداری و شتاببخشی به توسعه معدنی است.
وی با تأکید بر جایگاه حقوقی خانه معدن به عنوان نماینده فعالان این حوزه، از تدوین و امضای تفاهمنامهای مشترک با این نهاد خبر داد و افزود: این تفاهمنامه، چارچوب همکاریهای آینده را در حوزه تسهیل امور، ارائه مشاوره و مشارکت در حل مسائل بخش معدن استان مشخص میکند.
در ادامه این نشست، رئیسی، رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری، ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی اداره کل صمت، گفت: خانه معدن را همخانواده اداره کل صنعت، معدن و تجارت میدانیم و تمام تلاش خود را برای ایجاد تعامل سازنده و مؤثر در راستای رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی و معدنی بهکار خواهیم گرفت.
وی با اشاره به اهمیت تصمیمسازی مبتنی بر دادههای واقعی، خاطرنشان کرد: مشورت مستمر با خانه معدن به عنوان نهادی برخوردار از اطلاعات میدانی و تخصصی، میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر و نتایج مؤثرتری در حوزه معدن و صنایع معدنی استان منجر شود.
گفتنی است این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی خانه معدن در مسیر توسعه پایدار بخش معدن استان منعقد شده است.
