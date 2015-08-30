به گزارش خبرنگار مهر، رضا حامدی ظهر یکشنبه در جمع فعالان حوزه معدن اردبیل با بیان اینکه خانه معدن به عنوان یکی از نهادهای تاثیر گذار در تصمیم گیری بخش معدنی کشور است، اضافه کرد: در نظر داریم به منظور حل مشکلات حقوقی و قضایی معدن کاران این نهاد به عنوان شورای حل اختلاف معدنی معرفی شود.

وی تاکید کرد: با توجه به سیاست هایی که دولت در چابک سازی بدنه خود و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در پیش گرفته است خانه معدن می تواند به عنوان یک نهاد منسجم بخش خصوصی در این حوزه فعال باشد.

معاون امور استان های خانه معدن ایران با بیان اینکه در این خانه ۱۸ کمیته تخصصی فعال شده است، اضافه کرد: خانه معدن در راستای ارتقا سطح علمی و فن آوری در تولید مواد معدنی و افزایش بهره وری در معادن، فن آوری و صنایع معدنی و ایجاد کارخانه های فرآوری و صنایمع معدنی فعالیت دارد.

به گفته حامدی عضویت این خانه در شورای عالی معادن به عنوان اصلی ترین نهاد تصمیم گیر عرصه معدنی کشور نقطه قوتی است تا فعالان حوزه معدن مطالبات خود را از طریق خانه پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این خانه معدن عضو شورای حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن کشور، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و عضو کمیته جهانی معدن است و در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور فعال دارد.

وی با بیان اینکه در راستای دسترسی به اهداف بلند مدت ایجاد نمایندگی های استان ها مورد تاکید است و در حال حاضر در ۲۱ استان نمایندگی خانه معدن فعال شده است.

معاون امور استان های خانه معدن ایران به راه اندازی ۲۲ امین خانه معدن در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: انتظار می رود فعالان حوزه معدن از ظرفیت ها و توانمندی های خانه معدن استفاده مطلوب داشته باشند.