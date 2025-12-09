به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: برای جبران عقب ماندگی درسی و رتبه استان در میان سایر استان‌ها باید تلاش مضاعفی صورت گیرد؛ در حال حاضر با توجه به وضعیت آلودگی هوا ناگزیر هستیم مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم، پس از آن گرمای هوا را خواهیم داشت لذا باید به هر شکل ممکن موضوع را جبران کرد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه رتبه آموزشی استان در سطح کشور خوب نیست، گفت: این موضوع حاصل انباشت مشکلاتی است که در سال‌ها روی هم مانده و به اینجا رسیده بنابراین باید طرحی دنبال و پیش بینی کرد که وضعیت را تا جایی که مقدور است جبران کرد.

وی ادامه داد: با برنامه‌ها و اقدامات فوق العاده، باید عقب ماندگی درسی دانش آموزان جبران شود و تلاش کنیم رتبه استان به سطح قابل قبولی برسد.

استاندار خوزستان بیان کرد: خوزستان که زمانی رتبه‌های بالا داشته و قبولی دانش آموزانش در دانشگاه سطح بالایی بوده امروز در شرایط مطلوبی نیست لذا باید چاره اندیشی صورت گیرد و این حائز اهمیت است.

موالی زاده با تاکید بر برطرف شدن معضل بازماندن از تحصیل، اظهار کرد: حتی یک نفر بازمانده از تحصیل حیف است، هر فردی در هر جایگاهی که است باید تلاش کند و نباید اجازه دهیم پدیده بازماندگان از تحصیل وجود داشته باشند.

وی اضافه کرد: برای موضوع بازماندگان از تحصیل، حتماً باید طرحی داشته باشیم لذا آموزش و پرورش گروهی تشکیل و مشکل را بررسی کند، طرح را آماده کنند تا این مسأله برطرف گردد؛ سهم هر دستگاه در حل مشکل مشخص شود تا آن را دنبال کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، تصریح کرد: در این زمینه عقب هستیم، در جلساتی که با رئیس جمهور داشتیم بر شتاب این مساله تاکید داشتند.

وی ادامه داد: در صورت داشتن اعتبار می‌توان کار سه شیفت در پروژه‌های عمرانی را در خوزستان باب کرد زیرا در برخی فصول از جمله گرما کار سخت است و راندمان پایین می‌آید.

استاندار خوزستان اظهار کرد: قصد داریم به جنگ بی سوادی برویم و سطح علمی را در جامعه ارتقا دهیم، اگر به آینده فرزندان و کشور بنگریم این یک هدف گذاری درست است.

موالی زاده تاکید کرد: امشب اولین جلسه کارگروه ساخت کمبود چهار کلاس درس خوزستان تشکیل شود و گزارش خروجی آن فردا صبح به بنده اعلام گردد.