به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز شنبه در جلسه بررسی جذب منابع تسهیلاتی استان گفت: بانکها مکلف هستند که بر اساس تصویبنامهای که مبتنی بر تفویض اختیاری است که به استانداران شده، ۱۱.۵ هزار میلیاد تومان اعتبار را به عنوان تسهیلات در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
وی افزود: این تکلیفی است که متوجه همه بانکها است و کاملاً روشن است که این تصویبنامه باید عملیاتی شود و همه ما بایستی در جهت اجرای مفاد آن قدم برداریم.
موالیزاده تأکید کرد: این مبلغ مشخصشده باید پرداخت شود و این تعامل سازنده شکل بگیرد؛ این قابل قبول نیست که عددی مشخص میشود اما پرداخت نمیشود.
استاندار خوزستان گفت: ما معتقدیم که خوزستان عقبماندگیهایی دارد که بایستی درمان شود و بحث تسهیلات برای سرمایهگذاری به منظور رشد و توسعه استان و اشتغال، باید در درون استان شکل بگیرد.
وی افزود: کاملاً ناعادلانه است که بانک، اعم از دولتی یا خصوصی، برود خارج از استان بنگاهداری کند؛ منافع بانکها میبایستی در درون استان هزینه شود.
موالیزاده گفت: با رئیسجمهور محترم و وزیر اقتصاد نیز در این زمینه صحبت شده و این توسعه استان بایستی با مشارکت عوامل مختلف از جمله بانکها پیش برود.
استاندار خوزستان خطاب به مدیران بانکها تأکید کرد: از تلاشهای شما تشکر میکنم، اما به صورت جدی این انتظار را از تکتک شما برای عمل به این تصویبنامه دارم و امیدوارم این اتفاق از همین امروز محقق شود.
