  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

زمین‌لرزه‌ ۴.۳ ریشتری حوالی قصر شیرین را لرزاند

زمین‌لرزه‌ ۴.۳ ریشتری حوالی قصر شیرین را لرزاند

کرمانشاه- زمین‌لرزه‌ای با عمق ۱۲ کیلومتر، شامگاه دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، حوالی شهرستان قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند و در شهرهای اطراف نیز به‌صورت محسوس احساس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای با عمق ۱۲ کیلومتر، شامگاه دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، حوالی شهرستان قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند و در شهرهای اطراف نیز به‌صورت محسوس احساس شد.

این زمین‌لرزه در ساعت ۲۰ و ۴۶ دقیقه و ۷ ثانیه به وقت محلی در حوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه به وقوع پیوست. موقعیت جغرافیایی این زمین‌لرزه در طول ۴۵.۵۵ درجه شرقی و عرض ۳۴.۴۴ درجه شمالی ثبت شده و کانون آن در عمق ۱۲ کیلومتری زمین قرار داشته است.

بر پایه این گزارش، مرکز این رویداد لرزه‌ای در فاصله ۸ کیلومتری شهر قصر شیرین واقع بوده و ساکنان این منطقه لرزش زمین را به‌وضوح احساس کرده‌اند. همچنین این زمین‌لرزه در ۲۸ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب و ۴۷ کیلومتری شهرستان گیلانغرب نیز احساس شده است.

بررسی فاصله کانون زمین‌لرزه تا مراکز استان‌ها نشان می‌دهد این رویداد در فاصله ۱۱۹ کیلومتری شهر ایلام و ۱۴۱ کیلومتری شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، به وقوع پیوسته است. با توجه به عمق زمین‌لرزه و موقعیت جغرافیایی آن، لرزش در بخش‌هایی از غرب استان کرمانشاه احساس شده، اما تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی اعلام نشده است.

کد خبر 6683815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها