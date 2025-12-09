به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای با عمق ۱۲ کیلومتر، شامگاه دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، حوالی شهرستان قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند و در شهرهای اطراف نیز بهصورت محسوس احساس شد.
این زمینلرزه در ساعت ۲۰ و ۴۶ دقیقه و ۷ ثانیه به وقت محلی در حوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه به وقوع پیوست. موقعیت جغرافیایی این زمینلرزه در طول ۴۵.۵۵ درجه شرقی و عرض ۳۴.۴۴ درجه شمالی ثبت شده و کانون آن در عمق ۱۲ کیلومتری زمین قرار داشته است.
بر پایه این گزارش، مرکز این رویداد لرزهای در فاصله ۸ کیلومتری شهر قصر شیرین واقع بوده و ساکنان این منطقه لرزش زمین را بهوضوح احساس کردهاند. همچنین این زمینلرزه در ۲۸ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب و ۴۷ کیلومتری شهرستان گیلانغرب نیز احساس شده است.
بررسی فاصله کانون زمینلرزه تا مراکز استانها نشان میدهد این رویداد در فاصله ۱۱۹ کیلومتری شهر ایلام و ۱۴۱ کیلومتری شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، به وقوع پیوسته است. با توجه به عمق زمینلرزه و موقعیت جغرافیایی آن، لرزش در بخشهایی از غرب استان کرمانشاه احساس شده، اما تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی اعلام نشده است.
