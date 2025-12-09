مقیمی: عدالت آموزشی برنامه اولویت دار رئیس دولت چهاردهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر سه‌شنبه در نشست استانداران ادوار مختلف استان مرکزی که همزمان با چهارمین هفته فرهنگی خمین (بر آستان آفتاب) در بیت تاریخی امام خمینی (ره) برگزار شد، محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های دولت را تشریح و بر لزوم تمرکز جدی بر مسائل اجتماعی، عدالت آموزشی و حل چالش‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی تحلیل دقیق مأموریت‌های ملی و استانی را ضروری خواند و گفت: نخستین وظیفه مسئولان استان‌ها، بررسی بندهای برنامه هفتم توسعه و شناخت مأموریت‌های مستقیم سپرده‌شده به استان‌ها است.

مشاور وزیر کشور با اشاره به مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود در سطح کشور افزود: این مسائل مختص یک استان نیست و در همه استان‌ها وجود دارد، بهترین مطالعات اجتماعی پیش و پس از انقلاب انجام شده و لازم است دوباره با مدیران کل اجتماعی و فرمانداران جلساتی برگزار شود تا این مطالعات عمیق مورد استفاده قرار گیرد.

وی در خصوص آلودگی هوا نیز گفت: هیچ راهی جز اجرای قانون هوای پاک وجود ندارد چرا که در این قانون همه راهکارها، از جایگزینی موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده گرفته تا نظارت بر صنایع، دیده شده است.

مقیمی، عدالت آموزشی را یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهور دانست و اظهار کرد: مدرسه‌سازی تنها بخشی از کار است. نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت موجب شده بیش از ۹۰ درصد پذیرفته‌شدگان کنکور از مدارس خاص باشند و این بی‌عدالتی باید اصلاح شود، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

سیاست دولت درباره شرکت‌های دولتی زیان‌ده

وی با اشاره به شرکت‌های دولتی زیان‌ده گفت: دولت مصوب کرده این شرکت‌ها واگذار شوند و مدیرانشان نباید پاداش دریافت کنند، با نظارت جدی، این شرکت‌ها باید سودآور شوند و مالیات مردم صرف جبران ضعف مدیریتی نشود.

مشاور وزیر کشور به بحران انرژی و برق خورشیدی اشاره کرد و افزود: آنچه وعده داده شد در عمل محقق نشد، نیروگاه‌های آبی به دلیل کمبود آب تعطیل شده‌اند و اگر بارش‌ها ادامه نیابد، صنایع با مشکل جدی برق مواجه خواهند شد.

مقیمی با اشاره به سه منطقه ویژه اقتصادی استان مرکزی گفت: با وجود تلاش‌های فراوان، نتایج مطلوب حاصل نشده است و درآمد سرانه استان پایین است. باید توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصادی شود تا ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی استان به بهبود معیشت مردم منجر شود.

وی اظهار کرد: مشکلات کشور تنها با صرف وقت و تلاش جدی مسئولان حل خواهد شد و این فرصتی است که باید از آن برای خدمت به مردم استفاده شود.