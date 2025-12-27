نجات ۸ شهروند مشهدی از آتش؛ حریق آشپزخانه در پیروزی مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حریق یک ساختمان مسکونی واقع در بلوار پیروزی ۸۱ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و در پی آن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۵۵ و ۲۷ به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان افزود: حریق از بخش آشپزخانه یک واحد در طبقه دوم آغاز و به دلیل شرایط محیطی، به سرعت در حال سرایت به سایر قسمت‌های واحد بود و موجب محبوسی ساکنان در داخل واحد شد.

وی گفت: خوشبختانه با اقدام سریع و برنامه‌ریزی شده آتش نشانان، تمامی هشت نفر شامل دو کودک خردسال، پنج بانوی بزرگسال و یک آقا از محل حریق نجات یافته و به محل امنی انتقال داده شدند. در این عملیات هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشد.

نجمی تصریح کرد: آتش‌نشانان با تمرکز بر کنترل کانون حریق در آشپزخانه و جلوگیری از سرایت آن، موفق شدند آتش را به طور کامل مهار نمایند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: آشپزخانه کانون اصلی بسیاری از حریق‌های خانگی است. هرگز اجاق گاز، وسایل برقی گرمایشی و مواد اشتعال‌زا را در این محل بدون نظارت رها نکنید. داشتن یک کپسول آتش‌نشانی مناسب در نزدیکی آشپزخانه می‌تواند از بروز فاجعه جلوگیری کند.