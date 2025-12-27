  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۳

نجات ۸ شهروند مشهدی از آتش؛ حریق آشپزخانه در پیروزی مهار شد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد، از نجات هشت نفر از ساکنان یک واحد مسکونی از حریق در پیروزی ۸۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حریق یک ساختمان مسکونی واقع در بلوار پیروزی ۸۱ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و در پی آن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۵۵ و ۲۷ به محل اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان افزود: حریق از بخش آشپزخانه یک واحد در طبقه دوم آغاز و به دلیل شرایط محیطی، به سرعت در حال سرایت به سایر قسمت‌های واحد بود و موجب محبوسی ساکنان در داخل واحد شد.

وی گفت: خوشبختانه با اقدام سریع و برنامه‌ریزی شده آتش نشانان، تمامی هشت نفر شامل دو کودک خردسال، پنج بانوی بزرگسال و یک آقا از محل حریق نجات یافته و به محل امنی انتقال داده شدند. در این عملیات هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشد.

نجمی تصریح کرد: آتش‌نشانان با تمرکز بر کنترل کانون حریق در آشپزخانه و جلوگیری از سرایت آن، موفق شدند آتش را به طور کامل مهار نمایند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: آشپزخانه کانون اصلی بسیاری از حریق‌های خانگی است. هرگز اجاق گاز، وسایل برقی گرمایشی و مواد اشتعال‌زا را در این محل بدون نظارت رها نکنید. داشتن یک کپسول آتش‌نشانی مناسب در نزدیکی آشپزخانه می‌تواند از بروز فاجعه جلوگیری کند.

