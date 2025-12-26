  1. استانها
جان باختن مالک منزل در حریق یک مجتمع مسکونی در اقدسیه مشهد

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: حریق در یک مجتمع ۱۶ واحدی واقع در بلوار اقدسیه مشهد منجر به فوت مالک منزل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صالح اظهار کرد: ساعت ۶:۰۵ صبح جمعه در یک مجتمع ۱۶ واحدی واقع در بلوار اقدسیه، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه ۳۰ به محل اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش نشانان پس از حضور در محل با حجم بسیار زیادی از دود که سرتاسر راه‌پله و فضای مشاعات مجتمع را فرا گرفته بود، مواجه شدند.

وی افزود: در این شرایط همکاران ما موفق شدند ۹ نفر از شهروندان را که در واحدهای مختلف محبوس شده بودند به مکانی امن انتقال دهند.

صالح بیان کرد: متأسفانه آتش نشانان در بررسی محل حادثه، جسد مالک را کشف کردند و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: حریق با تلاش نیروهای حاضر در محل مهار و از سرایت آن به دیگر واحدها جلوگیری شد.

