به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و ارزیابی نتایج مسابقات قهرمانی آسیا (مغولستان - خردادماه) با محوریت تعیین کادر فنی تیم‌های ملی پومسه آقایان و بانوان برگزار شد.

در این نشست، پس از بررسی عملکرد تیم‌ها و مربیان، حسین بهشتی به عنوان سرمربی تیم ملی پومسه آقایان و نگار ملامددخانی به عنوان سرمربی تیم ملی پومسه بانوان انتخاب و معرفی شدند. همچنین مقرر شد مسابقات انتخابی تیم‌های ملی پومسه در نیمه دوم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود.

این جلسه با حضور مهدی کاشانیان، شهرام‌الله‌آبادی، علیرضا میرزایی، محمدحسین ربانی، فاطمه بابایی و زهرا شهبازنژاد برگزار شد.