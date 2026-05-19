شکست نمایندگان پومسه استاندارد ایران برابر حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان سلحشوری و یاسین زندی نمایندگان پومسه استاندارد انفرادی زیر ۳۱ سال ایران به ترتیب با واگذاری نتیجه در دور دوم برابر حریفانی از کره جنوبی و مالزی از دور رقابت ها کنار رفتند.



دو نماینده ایران برای کسب سهمیه بازی های آسیایی ناگویا باید منتظر نتیجه دیدار حریفان باشند؛ ضمن اینکه پس از پایان رقابت ها نفرات راه یافته به بازی های آسیایی بر اساس امتیاز کسب شده پومسه رو ها اعلام خواهد شد.



مرجان سلحشوری دور نحست «کیو لیو» از هنگ کنگ را شکست داد ‌سپس برابر «لی» از کره جنوبی با اختلاف اندک باخت.



یاسین زندی هم در مبارزه نخست نماینده نپال را از پیش رو برداشت و سپس با اختلاف ناچیز به حریفی اندونزی باخت و از جدول کنار. رفت



مسابقات در ادامه در بخش های انفرادی ابداعی پیگیری می شود.