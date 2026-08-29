به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح شنبه با حضور در شهرستان هرسین از روند اجرای پروژه «جاده سلامت» بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.
پروژه جاده سلامت هرسین به طول سه کیلومتر و با همکاری ادارهکل راهداری و شهرداری هرسین در حال اجراست و تاکنون حدود ۵۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری برای اجرای آن هزینه شده است.
در جریان این بازدید، مسئولان شهرستان گزارشی از روند اجرای پروژه و اعتبارات هزینهشده ارائه کردند. همچنین رفع یکی از گلوگاههای مسیر در محدوده پل روستای چغاسعید مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ادارهکل راهداری برای رفع این مشکل مساعدت لازم را انجام دهد.
حبیبی با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی، اظهار کرد: برای افزایش نشاط و شادابی مردم و گسترش ورزش همگانی، بهویژه برای بانوان، باید بسترهای مناسبی فراهم شود.
وی افزود: استقبال شهروندان از فضاهای ورزشی نشان میدهد مردم علاقهمند به استفاده از چنین ظرفیتهایی هستند و باید زمینهای فراهم کنیم تا ورزش و فعالیت بدنی بیش از گذشته در جامعه رواج پیدا کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش تحرک در زندگی شهری، گفت: ایجاد مسیرهای مناسب برای پیادهروی و دوچرخهسواری یک ضرورت است و مردم باید بتوانند در ساعات مختلف روز و اوقات فراغت از این فضاها استفاده کنند.
وی همچنین با قدردانی از اقدامات انجامشده برای اجرای جاده سلامت هرسین، از همکاری شهرداری و مجموعه راهداری تقدیر کرد و افزود: این مسیر علاوه بر توسعه ورزش همگانی، میتواند در افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه نیز مؤثر باشد.
حبیبی تأکید کرد: هرچه پروژههایی از این دست در شهر هرسین راهاندازی و توسعه پیدا کند، مورد حمایت مدیریت استان قرار خواهد گرفت و مجموعه مدیریت استان برای تکمیل و پیشبرد این طرحها همکاری و مساعدت لازم را خواهد داشت.
جاده سلامت هرسین در حدفاصل این شهر و روستای تمرگ به طول سه کیلومتر در حال احداث است و توسعه ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای ایمنی تردد جادهای را دنبال میکند.
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