به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی صبح شنبه در سفر به شهرکرد با اشاره به اهمیت تأمین پایدار مواد اولیه دارویی اظهار کرد: کشور با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، برای تأمین دارو و مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی، نیازمند برنامهریزی دقیق، پایدار و بلندمدت است و یکی از دغدغههای مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو در داخل کشور است.
وی افزود: بر اساس نیاز اعلامشده، کشور سالانه به حدود ۳۰ تن مورفین و پنج تن تبائین برای تولید دارو و پاسخگویی به نیازهای درمانی نیاز دارد و از این رو، تأمین پایدار این مواد اولیه یکی از موضوعات مهم و راهبردی در حوزه سلامت و امنیت دارویی کشور محسوب میشود.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سابقه موضوع تأمین مورفین از طریق کشت کنترلشده گیاهان دارویی گفت: جمهوری اسلامی ایران در گذشته از جمله کشورهایی بود که امکان کشت خشخاش را داشت، اما کشور به صورت داوطلبانه کشت خشخاش را ممنوع کرد و پس از آن، برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی، از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده میشد.
برومندی ادامه داد: در سالهایی که دکتر پزشکیان مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برعهده داشت، موضوع تأمین مواد اولیه دارویی از طریق کشت شقایق اُلیفرا مطرح و این موضوع در مراکز قانونی کشور نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، اما اجرای عملی آن در آن مقطع محقق نشد.
وی تصریح کرد: در سال گذشته و با توجه به اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت جهاد کشاورزی، نهاد ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضرورت تأمین مواد اولیه دارویی از طریق ظرفیتهای داخلی بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: با دستور وزیر جهاد کشاورزی و در راستای اجرای تأکیدات ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین دستورالعمل اجرایی کشت شقایق اُلیفرا با هدف تولید مواد اولیه دارویی در دستور کار معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
برومندی گفت: پس از تهیه پیشنویس دستورالعمل، ستادی با حضور ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان ناظر، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، دادستانی کل کشور و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شد و شیوهنامه اجرایی کشت این گیاه تهیه و پس از طی مراحل قانونی، به تأیید نهاد ریاست جمهوری رسید.
وی اظهار کرد: بر اساس این شیوهنامه، کشت شقایق اُلیفرا صرفاً در اراضی دولتی و تحت نظارت دستگاههای مسئول امکانپذیر است و اجرای آن تابع ضوابط دقیق و مشخصی خواهد بود.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای مرحله نخست این طرح گفت: پس از تدوین و تصویب شیوهنامه، کشت آزمایشی شقایق اُلیفرا در سطح نزدیک به ۱۰ هکتار در اراضی دولتی انجام شد.
برومندی افزود: محصول پس از برداشت، تحت آزمایشها و آنالیزهای علمی و فنی قرار گرفت و نتایج بهدستآمده نشان داد که این گیاه از ظرفیت مناسبی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی و تولید مورفین برخوردار است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح در شرایط خاص کشور انجام شد، گفت: یکی از نکات قابل توجه این است که کشت آزمایشی این محصول در شرایط دشوار و همزمان با شرایط جنگی کشور انجام گرفت، اما با وجود محدودیتها، بررسیهای علمی و فنی با موفقیت انجام شد و نتایج قابل قبولی به دست آمد.
برومندی ادامه داد: در اجرای این طرح، برخی دانشگاههای مهم کشور نیز مشارکت داشتند و نتایج حاصل از آزمایشها و آنالیزهای علمی، پشتوانه تصمیمگیری برای ادامه این مسیر قرار گرفته است.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر کنترل کامل این طرح اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، کشت شقایق اُلیفرا صرفاً در اراضی دولتی امکانپذیر خواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی میتواند در اراضی دولتی در اختیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با مشارکت شرکتهای داروسازی، کشاورزان و متقاضیان واجد شرایط و مطابق دستورالعمل مصوب نسبت به اجرای کشت اقدام کند.
وی افزود: تمامی مراحل مربوط به تولید، کشت، برداشت، انتقال و فرآوری محصول تحت نظارت دستگاههای مسئول انجام خواهد شد و هدف از این طرح، صرفاً تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی کشور است.
برومندی با اشاره به برنامهریزی برای مرحله بعدی طرح گفت: در حال حاضر با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مجموعههای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، شرایط اقلیمی استانهای مختلف کشور در حال بررسی است تا مناطق و استانهای مستعد برای کشت این گیاه شناسایی شوند.
وی افزود: بخشی از بذر مورد نیاز این طرح در داخل کشور وجود دارد و برای تأمین بخش دیگری از بذر مورد نیاز نیز برنامهریزی خواهد شد تا در کشت پاییزه امسال، در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای مصوب، عملیات کشت در اراضی دولتی آغاز شود.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، تأمین داخلی مواد اولیه دارویی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و ایجاد یک مسیر پایدار برای تأمین نیاز صنایع داروسازی کشور است.
برومندی با تشریح ویژگیهای این گیاه گفت: شقایق اُلیفرا از نظر ویژگیهای گیاهی با گونههای متداول خشخاش مورد استفاده در تولید مواد مخدر تفاوت دارد و فاقد شیرابه قابل استحصال به شیوه متداول خشخاش است.
وی افزود: در این روش، اندام هوایی گیاه پس از رسیدن کامل و خشک شدن برداشت و به صورت کنترلشده در اختیار شرکتهای داروسازی قرار میگیرد و مواد مؤثره موجود در اندام هوایی و کپسول گیاه در فرآیندهای صنعتی و تحت نظارت برای مصارف دارویی استخراج خواهد شد.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: بذر این گیاه فاقد مورفین است و میتواند در صنایع روغنکشی و برخی مصارف تغذیهای مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین ظرفیتهای این گیاه تنها به حوزه دارویی محدود نمیشود.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای این طرح، محدود بودن محل کشت، نظارت چندلایه دستگاههای مسئول و انتقال محصول برداشتشده به مسیر مشخص و قانونی فرآوری دارویی است.
برومندی افزود: محصول تولیدشده پس از برداشت و خشک شدن کامل، در چارچوب فرآیند مشخص و تحت نظارت در اختیار شرکتهای داروسازی قرار خواهد گرفت تا مواد مؤثره مورد نیاز برای تولید دارو در محیط صنعتی استخراج شود.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: دستیابی به نتایج مثبت در مرحله آزمایشی، حاصل همکاری مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، معاونت باغبانی، بخش تحقیقات کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاههای نظارتی و دانشگاههای مشارکتکننده بوده است.
وی گفت: اکنون با اتکا به نتایج علمی و فنی بهدستآمده، برنامهریزی برای اجرای کشت پاییزه این محصول در اراضی دولتی و مناطق مستعد کشور در حال انجام است تا بتوان از این ظرفیت در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه دارویی و تقویت امنیت دارویی کشور استفاده کرد.
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