صعود تاریخی طلا به ۴۰۷۲ دلار؛ نقره هم رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به گزارش رویترز، افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن در بحبوحه تنش‌های تجاری میان ایالات‌متحده و چین، و همچنین انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، موجب جهش دوباره قیمت فلزات گرانبها در معاملات روز دوشنبه شد.

بهای هر اونس طلا در بازار نقدی با ۱.۳۶ درصد افزایش به ۴۰۷۲ دلار و ۵۶ سنت رسید. هم‌زمان، معاملات آتی طلا در بورس کامکس نیویورک نیز با رشد ۲.۱۳ درصدی، در سطح ۴۰۸۵ دلار و ۵۰ سنت تثبیت شد.

این رشد چشمگیر پس از آن رقم خورد که رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به محدودیت صادرات خاک‌های کمیاب توسط پکن، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی چین وضع کرده و از اعمال محدودیت‌های جدید بر صادرات نرم‌افزارهای حیاتی از اول نوامبر خبر داد.

تحلیلگران معتقدند در شرایطی که بحران خاورمیانه تا حدی فروکش کرده، تنش‌های تجاری در شرق آسیا اکنون عامل اصلی جهت‌گیری بازارهای جهانی است و می‌تواند بار دیگر تقاضا برای دارایی‌های امن همچون طلا و نقره را افزایش دهد.

قیمت نقره نیز در معاملات اولیه روز دوشنبه ۲ درصد افزایش یافت و به رکورد ۵۱ دلار و ۵۲ سنت رسید. کارشناسان گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند جریان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در میان‌مدت می‌تواند از رشد قیمت نقره حمایت کند، هرچند در کوتاه‌مدت احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد.

از ابتدای سال جاری میلادی، بهای جهانی طلا بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است؛ رشدی که عمدتاً ناشی از بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، خرید گسترده بانک‌های مرکزی، ورود سرمایه به صندوق‌های ETF، و انتظار کاهش نرخ بهره بوده است.

در حال حاضر بازارها انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در نشست‌های اکتبر و دسامبر هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

در حالی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا از اول اکتبر انتشار آمارهای اقتصادی را به تعویق انداخته، دونالد ترامپ دموکرات‌ها را مقصر اخراج هزاران کارمند فدرال دانسته است.

در همین حال، رهبران چند کشور از جمله ترامپ قرار است امروز در قاهره درباره طرح‌های آتش‌بس در غزه گفت‌وگو کنند.

میان سایر فلزات گرانبها، پلاتین با افزایش ۲.۶۱ درصدی به ۱۶۳۹ دلار و ۵۷ سنت و نقره در معاملات پایانی با رشد ۴.۵۷ درصدی به ۴۹ دلار و ۴۲ سنت معامله شد.

در سال ۲۰۲۴ نیز بحران‌های ارزی و تورم جهانی سبب شد سرمایه‌گذاران بار دیگر به طلا و نقره به‌عنوان پناهگاه‌های امن سرمایه روی آورند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در دوره‌های افزایش تعرفه‌های تجاری و کاهش نرخ بهره، طلا معمولاً عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های سهام جهانی دارد.