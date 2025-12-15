به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد از سوی این اداره کل، افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اوایل فردا سامانه بارشی زودگذر وارد جو استان آذربایجان شرقی می‌شود که فعالیت اصلی آن در نیمه شمالی به ویژه منطقه ارسباران خواهد بود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا ظهر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به برودت هوا همزمان با ورود این سامانه، بیشتر بارش‌ها به صورت برف و در نواحی گرمسیر به صورت باران و برف خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: فعالیت این سامانه همچنین موجب مه گرفتگی، وزش باد شدید موقتی، مه گرفتگی و کاهش محسوس دما بین سه تا هفت درجه سانتیگراد نسبت به دمای امروز می‌شود.

امیدفر، خواستار پرهیز از انجام سفرهای غیرضروری به نیمه شمالی استان، خودداری از اتراق و تردد در حریم رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، جلوگیری از فعالیت‌های کوهنوردی و انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و سیلاب‌های احتمالی شد.

وی یادآور شد: با عبور این سامانه بارشی از جو استان، طی روزهای پنجشنبه و جمعه جوی پایدار همراه با کاهش محسوس دما در استان حاکم خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با دمای منفی ۹ درجه سردترین و جلفا با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهرهای استان بودند.

امیدفر، افزود: دمای تبریز در این بازه زمانی در گرم‌ترین زمان به هشت درجه و در سردترین زمان به منفی یک درجه رسید و دمای فعلی (۸:۳۰) این شهر صفر درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه کاهش یافته است.