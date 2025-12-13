ابوذر مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی وضعیت این روزهای کبدی کشور و عملکرد مسئولان فدراسیون با اشاره به مسیر طیشده در سالهای اخیر، اظهار کرد: با توجه به میزبانیهایی که در این چند سال داشتیم و نتایجی که در مسابقات مختلف کسب شد میتوان گفت از نظر اجرایی و برگزاری رویدادها عملکرد قابل قبولی داشتهایم. اما در بخش مدیریتی برخی چالشها همچنان وجود دارد. اگر از حضور مشاوران کاربلد و کارشناسان فنی بیشتری در کنار مدیریت استفاده میشد میتوانستیم در برخی حوزهها تصمیمات دقیقتر و موثرتری بگیریم.
ملیپوش سابق تیم ملی کبدی ایران افزود: در بحث انتخاب نیروهای فنی از جمله مربیان، اعضای کمیته فنی و کارشناسان میشد از گزینههای متخصصتری استفاده کرد؛ افرادی که هم در فضای قهرمانی تجربه داشتند و هم شناخت دقیقتری از نیازهای تیم ملی دارند.
مهاجر با اشاره به تغییرات اخیر در فدراسیون تصریح کرد: در حال حاضر فدراسیون فردی را در مدیریت این مجموعه دارد که به نظرم انتخاب خوبی است. او فردی با تجربه و معتبر در کبدی است و میتواند کمک بزرگی برای تیمهای ملی باشد. ما از سال ۲۰۱۸ که هم در بخش بانوان و هم آقایان در بازیهای آسیایی قهرمان شدیم فعالیتهای زیادی داشتیم اما هنوز به نتایج مورد انتظار نرسیدهایم.
وی ادامه داد: مدیریت کلی فدراسیون در این سالها عملکرد خوبی داشته اما در انتخابها کمی سهلانگاری صورت گرفته در حالی که فرصت استفاده از گزینههای بهتر وجود داشته است. شاید بخشی از این تصمیمات تحت تأثیر مشاورههای نادرست بوده یا نگرشها بهجای ملی کمی شخصیتر پیش رفته است.
مهمترین نیاز تیم ملی
ملیپوش سابق کبدی درباره نگرانیها نسبت به حضور تیمها در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: اینکه هنوز کادر فنی بخش بانوان مشخص نیست و تیم ملی آقایان هم با ثبات مورد نیاز هدایت نمیشود موضوع مهمی است. فدراسیون در حال آزمون و خطا در انتخاب مربیان است در حالی که زمان بسیار محدودی داریم.
وی تأکید کرد: مردم بعد از قهرمانی جاکارتا انتظارشان بالا رفته و حق هم دارند. در این دوره از بازیهای آسیایی ژاپن هم که میزبان است وارد اردوهای منظم شده و حتی در بخش بانوان کمپ تمرینی در هند برپا کرده است. اینها نشان میدهد مسیر سختی پیش رو داریم و باید از همین حالا برای تیمهای ملی کشورمان برنامهریزی دقیقی انجام دهیم.
تأثیر لیگ هند بر کبدی ایران
مهاجر با اشاره به حضور بازیکنان ایرانی در لیگ هند گفت: لیگ ستارگان هند تأثیر بسیار مثبتی در روند آماده سازی بازیکنان ایران دارد. با حضور در این لیگ ترسی که پیش از این بازیکنان ما در مواجهه با هندیها داشتند از بین رفت. تجربهشان بالا رفت و از لحاظ مالی هم تأمین شدند اما یک نکته منفی هم داشت؛ وقتی بازیکن از نظر مالی اشباع میشود ممکن است ناخودآگاه جانب احتیاط را بگیرد و از ترس مصدومیت در مسابقات ملی کمی ملاحظهکارتر شود. با این شرایط اقتصادی جامعه هم چنین نگرانیهایی طبیعی است.
لزوم انتخاب فوری کادر فنی
وی با هشدار نسبت به کمبود زمان جهت آماده سازی تیمها برای شرکت در بازیهای آسیایی ناگویا عنوان کرد: تا مسابقات که شهریور سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد کمتر از یک سال زمان باقی مانده است. بعد از انتخابیها و تشکیل اردوها عملاً زمان زیادی نداریم. بنابراین انتخاب یک کادر فنی قوی، متخصص و برنامهمحور ضروری است. ما از فضای ابتدایی گذشتهایم و باید حرفهای فکر کنیم. تیم ملی نیاز به مربیانی دارد که برای تکتک لحظات مسابقه برنامه داشته باشند.
مهاجر اظهار کرد: در جریان بازیهای آسیایی هانگژو پر واضح بود که در انتخاب بازیکنان نیز گاهی نگاه دقیق و برنامهمحور وجود نداشته و بعضی انتخابها از قبل تعیینشده به نظر میرسید. این در حالی است که انتخابیها باید واقعی، کارشناسیشده و بر اساس عملکرد فنی باشد که امیدواریم برای این دوره از بازیها این موضوع رعایت شود.
نظر شما